Regardez Derek Brunson contre Edmen Shahbazyan les meilleurs moments de la vidéo de combat complet de l’événement principal de l’UFC Vegas 5 ci-dessus, avec la permission de l’UFC.

L’UFC Vegas 5 a eu lieu le 1er août à l’UFC APEX à Las Vegas. Les poids moyens Derek Brunson et Edmen Shahbazyan ont participé à l’événement principal, qui a été diffusé en direct sur ESPN +. Regardez plus de moments forts de la vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Brunson vs Shahbazyan, consultez le blog en direct de Steven Marrocco de MMA Fighting.

Tour 1: Herb Dean est le troisième homme dans la cage pour l’événement principal. Shahbazyan sort et prend le centre de la cage, tandis que Brunson se déplace à l’extérieur et lance quelques coups de pied faciles. Shahbazyan a ciblé le corps tôt mais Brunson lui inflige un coup de pied. Ce n’est pas le frénétique Brunson que nous voyons si souvent, il prend son temps et est patient. Maintenant, Brunson est l’homme qui s’avance et il décroche un crochet gauche qui soutient Shahbazyan. Immédiatement Brunsonn tire une double jambe et Shahbazyan jette quelques coudes mais Brunson obtient le retrait. Shahbazyan roule et mange quelques coups et maintenant Brunson le soutient. Shahbazyan reste patient et se lève et maintenant Shahbazyan est en train de chasser des marteaux et un couple atterrit et a Brunson en retraite. Les deux hommes lancent maintenant de mauvaise intention et Shahbazyan pose un crochet à la coupe qui arrête brièvement l’actiton. Le redémarreur et Shahbazyan sentent un gros coup et Brunson en débarque quelques-uns des siens. Shahbazyan donne des coups de poing au corps mais se balance sauvagement à la tête. Les deux corps à corps, Shahbazyan jette un genou et Brunson le prend pour cela. ils sont de retour rapidement et c’est une ronde remplie d’action avec les deux hommes atterrissant de petits coups à la fin.

MMAFighting marque le round 10-9 Shahbazyan.

2ème round: C’était un tour très serré mais nous favorisons les frappes plus puissantes de Shahbazyan. Et Shahbazyan décroche tôt un énorme coup de pied qui fait grimacer Brunson. Brunnson décroche son propre coup de pied, mais Shahbazyan réagit avec des coups de poing au corps. Il en a fait un point d’attaque sérieux. Brunson tire un retrait et obtient un match simple. Il ne peut pas le tenir longtemps cependant et Shahbazyan est de retour sur les pieds. Si Brunson pouvait rester au top, il serait en forme, mais Shahbazyan reste debout et il a définitivement l’avantage de la puissance aux pieds. Un coup d’œil de Brunson arrête le combat un instant. Le combat reprend et Shahbazyan lance un coup de pied haut qui est attrapé mais Brunson ne peut pas obtenir le retrait. Maintenant, Brunson avance, il recule Shahbazyan dans la cage et lance quelques coups puissants. C’est un banger d’un combat et Shahbazyan ralentit peut-être un peu. Brunson commence maintenant à revenir à son ancien style d’attaque berserker et Shahbazyan est reculé à la clôture. Brunson s’appuyant sur Shahbazyan contre la cage et des coups de poing. Maintenant, Brunson obtient un retrait et est en contrôle latéral et commence à atterrir. Shahbazyan est définitivement fatigué. Il roule vers une tortue et se fait frapper plusieurs fois. Shahbazyan est gazé et Brunson fait pleuvoir le tonnerre sur lui. Brunson arrive à monter et garde les coups à venir. Shahbazyan survit mais c’est un tour difficile pour la perspective invaincue. OH MON DIEU, AVEC DES SECONDES À GAUCHE, SHAHBAZYAN SE DÉCHARGE. On aurait dit que Shahbazyan était sorti quand le klaxon a retenti mais Herb Dean n’a pas renoncé au combat et Shahbazyan se lève et est assis sur son tabouret mais a l’air complètement terminé.

MMAFighting marque le round 10-7 Brunson, 19-17 au total.

3e tour: Herb Dean demande un temps mort pour amener le médecin avant le début du tour et le corner de Brunson est furieux que Shahbazyan ait le temps de récupérer. Le tour commence et Brunson est partout sur lui. Brunson décroche une main gauche et obtient un retrait. Shahbazyan rapidement tortue, Bruson atterrit quelques tirs et Herb Dean intervient immédiatement. Il semble que Herb Dean attendait juste l’occasion de l’arrêter et c’est un bon arrêt.

DÉCISION OFFICIELLE: Derek Brunson arrête Edmen Shahbazyan par TKO (coups de poing) à 0:26 du troisième tour.