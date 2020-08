Derek Brunson, qui a arrêté Edmen Shahbazyan lors du main event de la carte UFC Vegas 5 de samedi, estime qu’il ne reçoit pas le respect qu’il mérite.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat de la carte, Brunson a révélé qu’il avait vu de nombreux fans le compter avant le combat – malgré ses meilleurs efforts pour rester en dehors des médias sociaux.

«J’ai dû quitter les réseaux sociaux toute la semaine», a déclaré Brunson (via MMA Junkie). «J’y jetterais un coup d’œil et me détournerais. Je ne lisais ni Facebook ni Instagram. Tout le monde disait: «Vous allez être persécuté. Vous allez être vraiment battu. »

Brunson a poursuivi, expliquant qu’il se sent souvent écarté avant ses combats. Néanmoins, il a remporté de nombreuses victoires de haut niveau au fil des ans, même dans des conditions d’entraînement peu idéales.

« Je ne suis pas assez respecté dans cette division », a déclaré Brunson. «Je suis d’accord pour le gagner. Il y a eu des combats où j’ai eu la grippe. Je suis allé chez le médecin pour me soigner – et cinq jours plus tard pour me battre. … Nous avons eu un ouragan en Caroline du Nord et j’étais à la maison avec la famille, m’assurant que tout allait bien. J’ai dû me battre 10 jours après, alors que je ne me suis pas entraîné pendant deux semaines.

«Personne ne se soucie de ces excuses», a ajouté Brunson. «Mais chaque fois que j’ai un combat, oui, je veux bien me préparer et avoir un camp complet avec les gars là-bas avec Henri Hooft et Sanford MMA pour me préparer pour ces grands combats.

Avec sa victoire sur Edmen Shahbazyan, Derek Brunson est maintenant sur une impressionnante séquence de trois victoires consécutives, après avoir récemment pris deux décisions unanimes contre Ian Heinisch et Elias Theodorou.

Sa dernière défaite a eu lieu à la fin de 2018, lorsqu’il a été éliminé par Israel Adesanya, qui détient désormais le titre des poids moyens de l’UFC.

Pensez-vous qu’il est temps que Derek Brunson commence à être plus respecté par les fans?