L’UFC Apex à Las Vegas, Nevada, accueille à nouveau une nuit d’action d’arts martiaux mixtes (MMA) ce samedi soir (8 août 2020), dirigée par les redoutables Heavyweights Derrick Lewis et Aleksei Oleinik. L’UFC Vegas 6 présentera également une paire de combats de poids moyen opposant Chris Weidman et Darren Stewart à Omari Akhmedov et Maki Pitolo, respectivement, ainsi que Yana Kunitskaya contre la vétéran de The Ultimate Fighter (TUF) Julija Stoliarenko.

Une fois de plus, nous devons nous demander: qu’est-ce qu’une nuit à Vegas sans jouer au jeu? Suivez-moi à vos tables mesdames et germes …

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à l’UFC Vegas 5?

Il est difficile de faire un profit notable lorsque trois de vos cinq choix ne parviennent même pas à la cage, mais les deux survivants ont heureusement tiré leur poids. Bobby Green a réglé le score de manière décisive contre Lando Vannata et Vicente Luque a égalisé Randy Brown (voir les temps forts) pour maintenir les paris paralysés à flot.

Cotes de l’UFC Vegas 6 pour l’undercard:

Laureano Staropoli (-140) contre Tim Means (+120)

Kevin Holland (-380) contre Joaquin Buckley (+315)

Nasrat Haqparast (-230) contre Alex Munoz (+190)

Wellington Turman (-155) contre Andrew Sanchez (+135)

Gavin Tucker (-135) contre Justin Jaynes (+115)

Youssef Zalal (-450) contre Peter Barrett (+360)

Irwin Rivera (-210) contre Ali Al Qaisi (+175)

Pensées: Andrew Sanchez ressemble à la meilleure affaire sur la carte, tandis que Tim Means vaut un petit investissement à lui seul.

Bien que Sanchez soit entravé par un cardio inférieur à la moyenne, Wellington Turman n’a pas la sortie et les compétences de frappe pour l’exploiter comme Anthony Smith et Marvin Vettori l’ont fait. Le Brésilien compte presque entièrement sur sa lutte pour gagner des combats, ce qui ne semble pas être une approche terriblement efficace contre quelqu’un avec une défense anti-retrait à 100% de l’UFC et quelques retraits offensifs. Sanchez a le meilleur stand up et le grappling le plus éprouvé, ce qui en fait un solide choix d’outsider.

À 36 ans et avec près de 45 combats de MMA professionnels à son actif, Tim Means a probablement un pied à la porte. Il a toujours un énorme avantage technique sur Laureano Staropoli, dont le travail le plus notable dans Octagon est venu contre le très limité Hector Aldana et le très passé, Thiago Alves. Moyens a la meilleure position debout et une lutte décente avec laquelle mélanger les choses. En effet, même avec sa durabilité décolorée, il a suffisamment d’avantages ici pour valoir un peu.

Cotes de l’UFC Vegas 6 pour la carte principale:

Derrick Lewis (-210) contre Aleksei Oleinik (+175)

Chris Weidman (-130) contre Omari Akhmedov (+110)

Darren Stewart (-170) contre Maki Pitolo (+150)

Yana Kunitskaya (-235) contre Julija Stoliarenko (+195)

Beneil Dariush (-170) contre Scott Holtzman (+150)

Pensées: Derrick Lewis et Beneil Dariush se distinguent parmi les favoris, ce dernier un peu plus que le premier.

Aleksei Oleinik compense son manque d’explosivité ou de lutte de haut niveau avec une acharnement absolu, se balançant sans crainte jusqu’à ce qu’il puisse attacher et essayer de travailler sa magie. On ne peut tout simplement pas être aussi négligent de leur défense contre le pouvoir horrible de Lewis, et même si Oleinik parvient à obtenir un retrait précoce ou deux, la méthode «juste debout» de Lewis devrait rapporter des dividendes compte tenu de son avantage apparemment en termes de force. Pour aggraver les choses pour «Boa Constrictor», il ne peut pas maintenir ce rythme meurtrier pendant longtemps, tandis que Lewis reste dangereux de cloche en cloche. Oleinik est une cible trop lente et trop facile pour que Lewis ne puisse pas couper à un moment donné, alors pariez sur « Black Beast ».

L’étirement 0-2-1 de Dariush il y a quelques années l’a laissé plutôt sous-estimé; cependant, il reste l’un des grapplers les plus efficaces de la division et un frappeur de pression très efficace. De l’autre côté, les dons physiques de Holtzman n’ont toujours pas réussi à le faire passer au-delà de l’opposition de haut niveau. Dariush cherche à conserver l’avantage technique en frappant, en lutte et en soumissions en plus d’un avantage de portée de trois pouces et d’un travail plus impressionnant dans l’Octogone. Il doit gagner confortablement sur les pieds ou sur le tapis; par conséquent, soyez en mesure d’en bénéficier.

Meilleurs paris sur UFC Vegas 6:

Pari simple – Andrew Sanchez: misez 60 $ pour gagner 81 $

Parlay – Andrew Sanchez et Beneil Dariush: misez 30 $ pour gagner 81,90 $

Pari simple – Tim signifie: misez 40 $ pour gagner 48 $

Parlay – Derrick Lewis et Beneil Dariush: misez 40 $ pour gagner 53,60 $

L’UFC Vegas 6 présente deux mauvais finisseurs et des matchs potentiellement divertissants de haut en bas? Enregistre-moi! Rendez-vous samedi, Maniacs.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 515,38 $