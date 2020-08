Derrick Lewis a couronné l’événement principal de l’UFC Vegas 6 avec un KO brutal grâce à un terrain vicieux et à un pilonnage tout en entrant dans le livre des records de tous les temps.

Son deuxième tour contre Aleksei Oleinik a placé Lewis en tête de liste pour le plus grand nombre de KO de l’histoire des poids lourds de l’UFC avec 11 au total. Le natif de Houston a remporté la victoire à seulement 21 secondes du deuxième tour, tout en assurant sa troisième victoire consécutive de suite.

Avant ce combat, Lewis a montré un nouveau dévouement à son régime d’entraînement et il semble maintenant qu’il va frapper le gymnase encore plus fort avant de faire sa prochaine apparition à l’UFC.

«Ça fait du bien, surtout en sachant que je ne suis pas là où je dois être», a déclaré Lewis après avoir levé la main. «Je ne vais vraiment plus me battre tant que je n’aurai pas marché à 250 ou 245 [pound] gamme. Alors je dois descendre au moins 15, 20 livres. Je ne vais plus me battre à 260. »

Lewis a promis un départ rapide après avoir pris une décision lors de ses deux derniers combats et « The Black Beast » n’a pas déçu en tirant un coup de tête dès qu’il a été libéré de son coin. De là, Lewis lançait des bombes sur Oleinik, essayant d’obtenir le KO à chaque tir lancé, mais le Russe a réussi à survivre à l’assaut.

Après s’être battu pour la position contre la cage, Oleinik s’est finalement échappé de dessous Lewis et a ensuite inversé ses positions avec une paire de démontages. Au sol, Oleinik a continué à pêcher pour une prise d’écharpe mais Lewis est resté patient pour résister à la soumission avant la fin du premier tour.

Après la pause d’une minute, Lewis est de nouveau sorti en tirant et cette fois, il s’est connecté avec une main droite massive qui a mis Oleinik au sol.

Il ne se relèverait pas.

Une fois que le combat a touché le sol, Lewis vient de bombarder Oleinik avec une série de coups de poing qui ont rogné la dernière défense russe avant que les derniers tirs ne terminent le combat. Alors que les dernières frappes ont eu lieu, l’arbitre Herb Dean a vu Oleinik tomber mou, ce qui l’a forcé à intervenir et à mettre un terme au combat.

Lewis a immédiatement frappé la toile avec sa célébration emblématique en remportant une troisième victoire consécutive tout en continuant à prouver qu’il est l’un des poids lourds les plus terrifiants de la planète. Après la victoire, Lewis a révélé qu’il prendrait un peu de temps pour se concentrer sur la perte de quelques kilos de plus avant de réserver son prochain combat à l’UFC.

«J’espère [return] en décembre, quelque temps en décembre », a déclaré Lewis. « Pour le moment, c’est tout ce sur quoi je me concentre, essayer de réduire mon poids. »

Déjà classé dans le top cinq de la division, Lewis a déjà affronté et vaincu plusieurs des meilleurs combattants que les poids lourds ont à offrir, mais sur la base de sa dernière performance, c’est peut-être le meilleur qu’il ait jamais été.