Derrick Lewis a déjà le plus de KO de l’histoire des poids lourds de l’UFC, mais il pense qu’après avoir perdu quelques kilos de plus, il pourrait être encore plus terrifiant lorsqu’il mettra les pieds dans l’octogone.

Le natif de Houston a clôturé la carte UFC Vegas 6 samedi soir avec une performance punitive, terminant Aleksei Oleinik avec des coups de poing vicieux au deuxième tour. Avant le combat, Lewis a amélioré son régime d’entraînement et, bien qu’il fasse pencher la balance à 265 livres, il avait l’air en meilleure forme que presque tous ses combats précédents à l’UFC.

Selon Lewis, ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne son potentiel maintenant qu’il aborde sa carrière de combattant avec un peu plus de concentration et de discipline.

« Je le dois aux fans », a déclaré Lewis lors de la conférence de presse d’après-combat. «Je le dois à tous ceux qui me soutiennent. Je dois vraiment prendre les choses plus au sérieux que ce que j’ai été.

Lewis a dit dans le passé qu’il n’était pas le combattant le plus dévoué en ce qui concerne ses séances d’entraînement. Mais maintenant, il cherche à changer cela.

Avec l’intention de perdre 15 ou 20 livres supplémentaires avant de concourir à nouveau, Lewis s’attend à une performance encore meilleure lorsqu’il reviendra à l’UFC pour son prochain combat.

« J’ai vraiment mangé ce que je voulais et je me suis entraîné pendant plus de 30 minutes ce camp », a déclaré Lewis. «Nous nous sommes entraînés beaucoup plus. J’ai toujours mangé de la basse [fish], je mangeais toujours Popeye et des trucs comme ça. Je viens de m’entraîner davantage. Bien sûr, je serai beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, beaucoup plus agressif et tout.

«Je dois certainement descendre 15, 20 livres pour me sentir à l’aise là-dedans, et vous verrez vraiment quelque chose d’effrayant sortir de moi à coup sûr.

Alors que ses plans immédiats impliquent un retour à la maison pour voir sa famille, suivi d’un régime et d’un entraînement pour mettre son poids en ordre, Lewis sait qu’en tant que poids lourd classé n ° 4, il existe de nombreuses options pour son prochain combat.

Il a mentionné des noms comme Francis Ngannou et Alistair Overeems comme des adversaires potentiels, mais il avait à peine quitté l’octogone avant que son compatriote Curtis Blaydes ne l’appelle.

À en juger par ses commentaires, Lewis accepterait volontiers ce défi.

« Ce serait parfait pour combattre Curtis ensuite », a déclaré Lewis. «Tout ce qu’il va faire, c’est essayer de me saisir, de me tenir et de gagner une décision. Il n’essaiera pas de me finir. S’il essaie de me finir, c’est très bien, mais je crois que je peux faire tomber Curtis et le punir sur le terrain.

«Ouais, mets ça sur le titre. Faites les gros titres, allez-y. Taper. Cela fait la une des journaux. Je vais faire tomber Curtis Blaydes et l’achever. «