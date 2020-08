Derrick Lewis tentera de remporter sa première victoire par élimination directe en près de deux ans lorsqu’il affrontera le poids lourd vétéran Aleksei Oleinik plus tard ce soir (samedi 8 août 2020) à l’UFC Vegas 6 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Ce sera la première candidature de Lewis pour l’événement principal depuis qu’elle a été terminée par le vétéran Junior dos Santos en mars 2019. Depuis cette défaite, «Black Beast» a remporté des victoires décisives sur Blagoy Ivanov et Ilir Latifi. C’étaient des victoires acharnées, mais pas exactement le type de performances que les fans se sont habitués à voir du finisseur des poids lourds percutants.

Avec six mois depuis son dernier combat, Lewis a eu le temps de repenser son approche des poids lourds et de travailler sur certaines des choses qui l’ont tourmenté dans le passé. Mais même s’il semblait être en très bonne forme pour les pesées officielles de l’UFC Vegas 6 de vendredi (rediffusion complète ICI), Lewis ne pense pas qu’il soit dans la meilleure forme possible.

«Je ne suis pas (dans la meilleure forme de tous les temps)», a déclaré Lewis à Megan Olivi de l’UFC (ci-dessus). «Je ne vais pas vous mentir, mais je suis en meilleure forme que lors du dernier combat. Je n’ai pas l’impression d’être dans la meilleure forme de tous les temps. »

Si Lewis a l’impression de ne pas avoir assez d’énergie pour faire les cinq tours avec «Boa Constrictor», il va sortir les armes flamboyantes et faire ce qu’il peut pour faire sortir Oleinik tôt. En fait, «Black Beast» prédit une finition à élimination directe au troisième tour, qui serait le quatrième de sa carrière à l’UFC.

« C’est tellement fou, je ne sais pas », a déclaré Lewis lorsqu’on lui a demandé comment son combat contre Oleinik se terminera. «C’est vraiment sûr de ne pas prendre de décision parce que je ne pense pas que moi ou lui ayez le réservoir d’essence pour prendre une décision. Ce sera donc une arrivée au troisième tour. «

Lewis, 35 ans, détiendra une séquence de trois victoires consécutives dans la division des poids lourds empilés de l’UFC s’il s’occupe des affaires contre Oleinik. Alors que ce type de succès propulserait généralement un combattant vers le haut de l’échelle divisionnaire, «Black Beast» comprend qu’il y a d’autres prétendants devant lui. Non seulement l’actuel champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, est prêt à défendre son titre contre Daniel Cormier dans une trilogie à l’UFC 252, mais les prétendants en plein essor Francis Ngannou et Curtis Blaydes se positionnent également pour les futurs titres.

« Cela me maintient là où je suis », a déclaré Lewis à propos d’une victoire à l’UFC Vegas 6. « Curtis et Ngannou, ces gars-là ont également été sur une séquence de victoires. Nous devons juste voir ce qui se passera la semaine prochaine avec « DC » et Stipe. «

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC Vegas 6 ICI, en commençant par le ESPN + Matchs undercard «Prelims» à 18 h ET, suivi du ESPN + heure de début de la carte principale à 21 h ET.