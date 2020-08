L’UFC Vegas 5 s’est déroulé hier soir (samedi 1er août 2020) à l’intérieur de l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada. Dans l’événement principal, Derek Brunson a remis à Edmen Shahbazyan la première perte de sa carrière professionnelle (le voir ici). Dans la co-tête, Jennifer Maia a stupéfié le Non, 1 contneder poids mouche Joanne Calderwood par soumission, mettant fin à ses combats pour le titre féminin poids mouche (points forts).

Vainqueur: Derek Brunson

À qui il devrait faire face ensuite: Jack Hermansson

Cela peut sembler étrange au début, mais me voici. Brunson en a maintenant remporté trois de suite, ce qui lui assurera presque une énorme remontée dans le classement, d’autant plus que Darren Till (n ° 6) et Kelvin Gastelum (n ° 7) viennent de subir de grosses pertes. De plus, Yoel Romero (n ° 5) est sur une séquence de trois défaites consécutives, ce qui devrait donner aux électeurs suffisamment de raisons de placer Brunson – qui est classé n ° 8 – au-dessus des trois. Et depuis que l’UFC a récemment réservé Robert Whittaker et Jared Cannonier, je ne pense pas que Dana White and Co. est déterminé à donner à Hermansson le prochain coup de titre. Peut-être qu’une victoire sur Brunson pourrait être le point de basculement. Cela dit, une victoire pour Derek pourrait lui permettre de se glisser et de voler la balle.

Gagnant: Jennifer Maia

Qui elle devrait se battre ensuite: le titre contre Valentina Shevchenko

Joanne Calderwood était en ligne pour affronter Shevchenko pour le titre de 125 livres, mais a choisi de se battre contre Maia avant cela. C’était un jet de dés qui lui est venu au craps, comme elle a été soumise par Maia au tout premier tour. En conséquence, il va de soi que Maia devrait obtenir cet honneur ensuite, car tout le monde devant elle dans le classement vient de perdre ou n’a pas tout à fait fait la preuve que le bombardier brésilien a fait pour le combat pour le championnat.

Gagnant: Vicente Luque

Qui il devrait combattre ensuite: Michael Chiesa

Tout comme Brunson a rappelé à la division des poids moyens qu’il était une menace légitime, Luque a fait de même avec la division des poids welters avec sa victoire dominante sur Randy Brown. Bien sûr, il a le hoquet contre Stephen Thompson, mais le fait demeure que Vicente a remporté le combat de ses neuf las depuis 2018. Chiesa, quant à lui, est sur une séquence de trois victoires consécutives et a vraiment l’air bien depuis qu’il est passé à 170 livres. Si « Maverick » peut hésiter à signer sur la ligne pointillée puisqu’un combat contre Luque est à haut risque, faible récompense compte tenu de son classement n ° 11, c’est toujours un combat qui, je pense, a du sens pour les deux hommes.

Gagnant: Vert Bobby

Qui il devrait combattre ensuite: Rafael Fiziev

Croyez-le ou non, après avoir battu Lando Vannata dans une affaire très divertissante, Green a sa première série de victoires consécutives dans l’Octogone depuis début 2014. En conséquence, ses combats ne feront que se durcir, alors je ressens un combat entre Green et Viziev . Rafael a une fiche de 2-1 jusqu’à présent à l’intérieur de l’Octogone, mais a vraiment attiré l’attention de tout le monde lors de sa victoire contre Mark Diakiese il y a quelques semaines à l’UFC Fight Island 2 avec son rythme agressif et excitant. Je ne peux même pas commencer à imaginer l’énergie violente que lui et Green pourraient rassembler à l’intérieur de l’Octogone. Une victoire donne à Fiziev un cran sur sa ceinture sur quelqu’un de bien connu, tandis que Green peut se catapulter plus haut avec une énorme victoire sur l’ancien kickboxer.

Pour obtenir les résultats et la couverture complets de l’UFC Vegas 5, cliquez sur ici.