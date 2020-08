Image: @UFC sur Instagram

Deux combats massifs légers de l’UFC sont maintenant prévus pour l’automne 2020, en plus du combat d’unification du titre d’octobre.

À l’UFC 254, le 24 octobre, le champion en titre des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, cherchera à conserver son record parfait lorsqu’il affrontera le tenant du titre par intérim Justin Gaethje.

Désormais, en plus du très attendu événement à la carte en octobre, les fans de combat ont deux autres compétitions légères passionnantes à l’horizon.

Selon John Morgan de MMAJunkie, le prétendant des poids légers pérenne de l’UFC Charles Oliveira (29-8 MMA) affrontera Beneil Dariush le 3 octobre.

A parlé à @beneildariush plus tôt cette semaine, et il a mentionné un combat potentiel avec @CharlesDoBronxs Oliviera. On me dit maintenant que le combat est terminé et aura lieu le 3 octobre, lieu à déterminer. https://t.co/ku2aCHR0sV – John Morgan (@MMAjunkieJohn) 15 août 2020

«Parlé à Beneil Dariush plus tôt cette semaine, et il a mentionné un combat potentiel avec Charles Oliveira. On me dit maintenant que le combat est terminé et aura lieu le 3 octobre, lieu à déterminer. «

«Da Bronx» est actuellement sur une séquence de sept victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par soumission sur Kevin Lee en mars dernier au Brésil.

Pendant ce temps, Beneil Dariush (19-4-1 MMA) mène actuellement une séquence de cinq victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par élimination directe au premier tour contre Scott Holtzman lors de l’événement UFC Vegas 6 du week-end dernier.

L’autre match de poids léger de haut niveau annoncé aujourd’hui est venu de Chris Taylor de BJPENN.com qui a rapporté que l’ancien tenant du titre de 155 livres, Rafael dos Anjos, devrait rencontrer Islam Makhachev.

« Wow, c’est super embarrassant mais je me suis trompé – c’est RDA vs Islam Makhachev (date à déterminer) désolé pour la confusion »

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Dos Anjos (29-13 MMA), reviendra en poids léger après des pertes consécutives par décision contre Leon Edwards et Michael Chiesa en poids welter.

Pendant ce temps, Islam Makhachev (18-1 MMA) a été récemment vu en action lors de l’événement UFC 242 de septembre où il a remporté une victoire par décision unanime contre Davi Ramos.

Que pensez-vous des deux nouveaux concours légers annoncés pour l’automne 2020? Qui prévoyez-vous gagner? Partagez vos réflexions dans la section commentaires de cet article PENN Nation!

