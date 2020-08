Dillon Danis est convaincu qu’il serait capable de battre Jorge Masvidal dans un combat de rue assez facilement.

Danis est actuellement 2-0 en MMA et a eu des rivalités avec plusieurs combattants au Bellator, à l’UFC et aux boxeurs.

Maintenant, son dernier rival semble être Jorge Masvidal, car le produit SBG Ireland dit que même avec un mauvais genou, il battrait toujours « Gamebred » dans un combat.

«En ce moment, même avec mon genou comme ça, si je devais me battre dans la rue avec Masvidal ou quelqu’un comme ça, ce serait facile. Je suis serieux. Ce serait [be easy]», A déclaré Dillon Danis à ESPN. «Je lui enlèverais la jambe et le battre avec. Si moi et lui nous sommes rencontrés dans les rues de New York ou à Miami, je l’ai vu à Miami, il n’a rien fait. Il a quitté le club.

Danis est actuellement en train de guérir une blessure au genou, mais sait que cela ne l’aurait pas affecté dans un combat de rue.

Pour le combattant Bellator, il dit que Masvidal et lui ont une longue histoire de ne pas s’aimer et à chaque fois que Gamebred s’est levé et est parti.

«Masvidal et moi avons un passé étrange. Quelques fois, lui et moi avons mangé du bœuf. Une fois, je ne dirai pas le combattant UFC avec qui je suis allé à un rendez-vous. Mais, je devais aller à la retraite UFC. Mon ami et moi y sommes allés parce que l’un des combattants avec qui j’allais à un rendez-vous, cette fille avec qui elle était au bar là-bas et elle nous a appelés pour y aller », a déclaré Danis. «C’était drôle, Masvidal était là et il me regardait en agissant comme s’il voulait me battre. Il a fini par ne rien faire. Je suis littéralement entré dans une retraite UFC et je vais au bar et chaque combattant de l’UFC était là. Personne n’a rien dit, ils étaient en fait très, très gentils avec moi en disant que je suis l’homme.

«L’autre fois que j’ai vu Masvidal, c’était dans un club, je pense à Miami. Je ne savais même pas qu’il était là. Je suis allé à ma table et ils étaient comme Masvidal est là. Alors je suis comme oh peu importe. Ils ont commencé à attirer beaucoup d’attention sur moi, ils ont apporté des inscriptions dans le club et il s’est levé et est parti », a conclu Dillon Danis. «Jure sur quoi que ce soit. Il s’est levé et est parti et je pense qu’il s’est énervé parce qu’il est à Miami et que j’ai plus d’amour. Personne ne savait même qui il était… C’était juste après avoir assommé Ben Askren.

