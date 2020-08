Tout se passe plus tard ce soir (samedi 22 août 2020) à l’UFC sur ESPN 15 en direct sur ESPN / ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, alors que l’ancien champion des poids légers de l’UFC Frankie Edgar fait sa première apparition chez les poids coq dans un affrontement principal avec le prétendant pérenne Pedro Munhoz.

En plus de la tête d’affiche de 135 livres, l’ancien challenger au titre des poids lourds légers de l’UFC Ovince Saint Preux tentera de remettre le candidat en hausse Alonzo Menifield sa deuxième défaite consécutive, la talentueuse perspective des poids mouches des femmes Mariya Agapova visera à remporter sa deuxième apparition dans l’Octogone dans un match avec Shana Dobson et le bagarreur des poids welters Daniel Rodriguez chercheront à éliminer le talentueux vétéran Dwight Grant pour remporter son neuvième combat consécutif.

Jetez un œil ci-dessous à l’UFC sur la gamme complète de cartes de combat d’ESPN 15 et les heures de début:

Carte principale (ESPN/ESPN +)

20h30. HE / 17 h 30 PT

Pedro Munhoz contre Frankie Edgar

Ovince Saint Preux contre Alonzo Menifield

Marcin Prachnio contre Mike Rodríguez

Mariya Agapova contre Shana Dobson

Daniel Rodriguez contre Dwight Grant

Undercard «Prelims» (ESPN +)

18h00 HE / 15 h 00 PT

Amanda Lemos contre Mizuki Inoue

Austin Hubbard contre Joe Solecki

Isaac Villanueva contre Jordan Wright

Carlton Minus contre Matthew Semelsberger

Timur Valiev contre Trevin Jones

Voici toutes les façons de saisir l’action:

En ligne

Télévision

Tablette / mobile

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de l’UFC sur la carte de combat ESPN 15 à droite ICI, en commençant par le ESPN +/ Matchs «préliminaires» ESPN, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de la carte principale ESPN +/ ESPN à 20h30 ET.

Pour consulter le dernier et le meilleur UFC sur ESPN 15: actualités et notes «Munhoz vs Edgar», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.