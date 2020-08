L’UFC 252 se déroulera dans une courte semaine le 9 août et vous savez ce que cela signifie: il est temps pour le compte à rebours de l’UFC! Regardez l’épisode complet de 48 minutes ci-dessous pour vous familiariser avec tout le battage médiatique entourant le combat pour le titre des poids lourds / match en caoutchouc entre le champion Stipe Miocic et le challenger Daniel Cormier.

Le spectacle Countdown devient également le Sugar Show trente minutes après que «Sugar» Sean O’Malley reçoit un traitement de star avant son prochain défi difficile contre Marlon Vera. Enfin, les équipes vidéo découvrent ce que le vétéran poids lourd et ancien champion Junior Dos Santos a fait alors qu’il affronte Jairzinho Rozenstruik.

Également sur la carte principale mais pas dans l’émission Countdown: poids coq John Dodson contre Merab Dvalishvili et 205ers Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba. Ceux qui s’accordent pour les préliminaires d’ESPN auront droit à une confrontation légère entre Jim Miller et Vinc Pichel.

C’est une sacrée carte et comme d’habitude, vous ne pouvez acheter le PPV via ESPN + que si vous êtes aux États-Unis. Assurez-vous de régler vos numéros Internet sur MMA Mania lors de la nuit de combat pour tous vos besoins de jeu par jeu et de mise en évidence. Nous mettrons à jour toute la nuit au fur et à mesure que l’action se terminera.

