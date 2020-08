Eric Bischoff voulait changer le personnage de Dolph Ziggler

Eric Bischoff a été amené à la WWE et a eu un bref passage en tant que PDG de WWE SmackDown. Il était enthousiasmé par ce poste, et voulait surtout travailler avec des Superstars.

Pendant 83 jours, Eric Bischoff a parlé de vouloir travailler avec Dolph Ziggler. Il a dit qu’il voulait «rafraîchir» son personnage avant de mettre les compétences de The Show Off à l’épreuve.

Bischoff a également déclaré que Ziggler lui avait rappelé Kurt Angle parce qu’ils l’avaient toujours amené sur le ring et qu’ils étaient également assez polyvalents.

«Il avait trouvé un personnage pour Dolph qui pouvait être vraiment divertissant et rafraîchissant. J’ai pensé à sa carrière et je le fais toujours. J’ai toujours vu Dolph Ziggler comme un gars qui me rappelait à certains égards Kurt Angle, parce que le lundi soir [Kurt] Il pourrait être le bourreau de l’homme le plus grand et le plus effrayant dont vous ayez besoin, et prendre n’importe qui, et le battre à tout moment, et la nuit suivante, être un comédien. «

« C’est une combinaison magique en tant que talent: non seulement avoir des compétences, mais de la profondeur et de la portée en tant que personnage, et je l’ai vu et je crois encore à ce jour qu’il y a un personnage là-bas qui peut faire beaucoup plus. »