Eric Spicely n’a aucune rancune contre l’UFC et s’attend à se frayer un chemin dans l’octogone après que la promotion l’ait récemment libéré de son contrat.

«Je n’ai aucun regret», a-t-il déclaré lundi à MMA Fighting. «Je n’ai pas parlé de l’UFC. Je comprends ce qui se passe. Je n’ai pas rempli mes obligations contractuelles et je ne peux qu’avancer à partir d’ici et être positif. «

Spicely a déclaré qu’il avait été retiré du combat après avoir «mal calculé» sa réduction de poids, arrivant en semaine de combat pesant plus de 20 livres pour un combat prévu contre Markus Perez à l’UFC Vegas 5.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre, et ça a mal tourné », a déclaré Spicely. «Je pensais que je pouvais perdre du poids, mais je ne pouvais pas. J’ai pris du poids avec un préavis de six jours la dernière fois, donc je ne pense pas avoir jamais eu de problème à prendre du poids. «

Le vétéran poids moyen a attribué sa lutte à un régime d’antidépresseurs qu’il a commencé il y a plus de six mois pour traiter les symptômes d’une commotion cérébrale «vraiment grave» qu’il a subie lors d’une défaite en juin 2019 contre Deron Winn. Il a déclaré qu’il n’avait pas pu sortir pendant un mois après le combat et qu’il était gravement déprimé par la suite.

Le médicament a aidé Spicely à reprendre l’entraînement après une longue période d’apathie, mais il a dit que cela avait retourné son corps contre lui la semaine de l’événement.

«Je me bats depuis longtemps, et c’était juste après le combat de Deron, j’ai eu une commotion cérébrale depuis si longtemps, et j’étais tellement déprimé après avoir commencé à prendre des médicaments», a-t-il déclaré. «Naturellement, avec beaucoup d’entre eux, l’un des effets secondaires est que vous commencez à prendre beaucoup de poids. Il est très difficile de perdre du poids. J’ai donc essayé de le comprendre, et la réduction de poids est allée au sud pour la première fois de ma carrière. «

Même avant que Spicely ne se présente, les choses avaient déjà commencé à aller au sud. Il a perdu ses deux coins quand on leur a refusé l’entrée au pays en provenance du Canada, où il s’entraîne au célèbre Tristar Gym à Montréal. En raison des exigences de quarantaine de la politique COVID-19 de l’UFC, il a improvisé un entraînement en plaçant son matelas contre le mur de l’hôtel.

Néanmoins, Spicely et son équipe ont tout mis en œuvre pour faire du poids. Son manager, Daniel Rubenstein, a obtenu le vétéran de l’octogone Tom Lawlor comme corner, et un représentant de Lockhart et Leith, spécialistes de la réduction de poids de l’UFC, a aidé lors de sa coupe.

À un moment donné, Spicely est passé à 220 livres, alors il a arrêté de prendre ses médicaments et a signalé une perte de cinq livres. Pendant ce temps, Rubenstein a négocié un combat de poids catch de 195 livres.

Jeudi à 22 heures, a déclaré le directeur, Spicely a signalé plusieurs pannes de courant et, à 210 livres, des crises d’angoisse dans le bain. Après être passé à un sauna portable, le combattant a déclaré qu’il avait perdu une livre en deux heures, mais a ajouté: «J’ai moins l’impression de mourir.»

Vingt minutes plus tard, Spicely a signalé une autre panne de courant et Rubenstein a déclaré qu’il avait appelé le combat. Spicely a déclaré que le médecin de l’UFC, Jeff Davidson, avait également recommandé de ne pas couper plus de poids.

«Ils étaient dans mon coin», a déclaré Spicely. «Ils sont allés battre pour moi. Mon manager est allé me ​​battre pour moi. Nous ne pouvions rien faire.

Spicely a déclaré qu’il s’était excusé par courrier électronique à Maynard et avait proposé de changer ses médicaments afin qu’il puisse se battre sans problème. Mais quand il a atterri à Montréal, il a reçu un texto de Rubenstein annonçant qu’il avait été libéré.

Après que la défaite de Winn eut été récompensée par le «Combat de la nuit», Spicely pensa avoir suffisamment impressionné l’UFC pour gagner une certaine sécurité d’emploi; on lui a dit qu’il pourrait combattre les trois combats restants sur son contrat. Son précédent relais s’est terminé sur un dérapage de trois combats.

« Il n’y a aucune rime ou raison à quoi que ce soit, » dit-il. «Je ne pense pas que je suis traité injustement. C’est décevant, mais c’est la façon dont le cookie s’effondre. C’est regrettable. Je n’ai pas combattu en un an, je n’ai pas gagné d’argent. J’étais censé me battre en mars, mais le coronavirus est arrivé et le combat a été annulé, et ils ont dit qu’ils me re-réserveraient bientôt. C’est le premier combat qu’ils m’ont réservé, et ça a été difficile, c’est sûr. «

Malgré les conséquences physiques et psychologiques de sa carrière, Spicely a déclaré que ses objectifs n’avaient pas du tout changé. Admettre son utilisation d’antidépresseurs l’a aidé à découvrir que son parcours n’est pas unique.

«Une fois que j’ai commencé le traitement, tout le monde a vu un changement complet en moi, mon attitude et mes émotions», a-t-il déclaré. « Je me sens tellement mieux. Je vous le dis, je pense que cela aurait pu être « Combat de la nuit » avec Markus Perez. Si quoi que ce soit, tout le monde y est très favorable. Cela n’a pas été une mauvaise chose.

«J’ai lutté contre la dépression toute ma vie, alors être frappé à la tête ne fera qu’empirer les choses. Ce n’est pas comme si ça venait de ça ou si ça venait de nulle part. Je pense que vous trouverez 95% des combattants – c’est peut-être un nombre élevé – ou 75% des combattants sont aux prises avec la même chose. Et je sais qu’ils sont – ils m’ont contacté. Ils m’ont remercié d’en parler parce qu’ils n’ont pas eu le courage d’en parler. C’est ce à quoi nous nous sommes inscrits. C’est ce que j’aime. Je ne suis pas encore prêt à abandonner. Je sais quelles sont les conséquences, comme tous ceux qui jouent au football et tous ceux qui pratiquent un sport de contact. Nous connaissons tous les conséquences, mais le cœur veut ce que le cœur veut.

«Je pense que pour la plupart des gens, c’est un sale secret, et même pour moi, j’aurais probablement dû commencer à les prendre il y a longtemps, mais je ne voulais pas m’avouer qu’il y avait un problème, ou j’étais gêné. La réponse que j’ai obtenue est tellement écrasante et positive, et même quand je les ai lancées et que j’ai dit à mes entraîneurs et amis, c’était comme: « Ouais, d’accord, c’est normal. » Un million de personnes vivent la même chose , et ce n’est pas si grave. »

Spicely a dit que le «vieux» lui aurait pris sa deuxième libération comme un coup mortel. Maintenant, il le considère simplement comme un autre revers à surmonter. Il est prêt à passer à autre chose. Le premier sur sa liste de priorités est un moyen de subvenir à ses besoins sur le chemin du retour.

«Je n’ai littéralement pas d’argent sur mon compte bancaire, je dois donc déterminer comment je vais travailler, et je ne peux pas travailler au Canada parce que je ne suis pas citoyen», a-t-il déclaré. « Mais c’est là que je m’entraîne, donc ça va être intéressant. »