La division Heavyweight organise à nouveau un match de rancune crucial ce samedi 15 août 2020 lorsque le champion Stipe Miocic se jette à nouveau avec Daniel Cormier à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. La dernière émission de télévision à la carte (PPV) diffusée sur ESPN + présentera également un affrontement entre les finisseurs poids coq Sean O’Malley et Marlon Vera, ainsi qu’un slugfest infaillible opposant Junior dos Santos à Jairzinho Rozenstruik.

L’UFC 252 propose six combats undercard «Prelims» avant cette date, deux sur ESPN + / Fight Pass et le reste sur ESPN proprement dit. Commençons par le premier:

145 livres: Herbert Burns contre Daniel Pineda



Herbert Burns (11-2) – deux combats retirés de défaites consécutives dans ONE FC – a ébloui sur «Contender Series» avec une impressionnante finition triangulaire de Darrick Minner, se méritant un contrat dans le processus. Il a été tout aussi impressionnant à l’UFC, envoyant Nate Landwehr et Evan Dunham en 4:03 combinés.

«The Blaze» aura deux pouces de hauteur et quatre pouces de portée sur Daniel Pineda (26-13).

«The Pit» a quitté l’UFC en 2014 au milieu d’une séquence 1-4, puis a remporté huit de ses 10 prochains combats. Ses efforts lui ont valu une place dans la saison 2019 de la PFL, qui l’a vu le favori du tournoi à élimination directe Movlid Khaybulaev et étouffer le vétérinaire de l’UFC Jeremy Kennedy avant qu’un test de dépistage infructueux n’efface ses efforts.

Toutes ses victoires professionnelles sont arrivées à l’intérieur de la distance, 18 d’entre elles par soumission.

J’ai gravement sous-estimé Burns contre Dunham, en supposant que la lutte historiquement moyenne du Brésil se révélerait insuffisante contre un grappler de ce calibre. Au lieu de cela, il a pris le dos et a terminé la soumission sans problème, et je m’attends à ce qu’il fasse de même avec Pineda. Bien que «The Pit» soit toujours dangereux, il n’est pas du calibre du lutteur qui a troublé Burns dans le passé et n’est pas assez mortel sur les pieds pour compenser cela.

Les meilleures chances de Pineda consistent soit à attraper Burns sur les pieds, soit à le blesser en transition alors que le Brésilien cherche un retrait, et aucune ne semble particulièrement probable contre le jiu-jitsu brésilien de ce calibre. En bref, Burns s’assure que la carrière de Pineda à l’UFC reprend là où elle s’était arrêtée avec une autre défaite unilatérale.

Prédiction: Burns via la soumission au premier tour

145 livres: T.J. marron contre Danny Chavez



T.J. Brown (14-7) a couronné une séquence de quatre victoires consécutives en étouffant Dylan Lockard dans «Contender Series» pour gagner un contrat Octagon. Il semblait avoir un contrôle ferme lors de ses débuts promotionnels face à Jordan Griffin, seulement pour atterrir dans une guillotine de fin de combat à la fin de la seconde.

Il a terminé 13 de ses 14 victoires professionnelles sur la distance, dont chacune depuis 2016.

Danny Chavez (10-3) – qui a fait ses débuts en 2010 – a passé deux ans sur le plateau après des pertes consécutives contre Jason Soares et Adi Alic. Il est revenu en 2018 pour marquer trois KO consécutifs au premier tour, dont le plus récent est survenu le mois dernier.

Il mesure un pouce de moins que Brown à 5’8. »

Je vais être honnête: je n’ai pas trouvé un seul combat récent de Chavez qui n’ait pas été bloqué derrière un mur de paiement. La séquence disponible la plus utile est un clip de 48 secondes de lui donnant un coup de pied à son dernier adversaire à la tête; par conséquent, je vole essentiellement à l’aveugle ici.

Cela dit, il y en a assez sur le papier pour que je puisse choisir Brown en toute confiance. Bien que «Downtown» soit un peu fragile, il est beaucoup plus éprouvé et est suffisamment polyvalent pour se défendre là où le combat se termine. Il décroche « The Colombian Warrior » tôt et le met sur le tapis.

Prédiction: Brown via la soumission au premier tour

