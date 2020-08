Fabricio Werdum | Image: Josh Hedges / Zuffa LLC / .

Fedor Emelianenko (39–6) a récemment déclaré qu’il voulait avoir une revanche avec Fabricio Werdum (24–9–1). La légende russe tenterait de venger la défaite contre le Brésilien en 2010, l’un des plus gros bouleversements de l’histoire des arts martiaux mixtes. Sans que rien ne soit encore officialisé, Scott Coker, président de Bellator MMA, est intéressé à le mettre en place.

Dans une récente interview avec John Morgan de MMAJunkie.com, «Vai Cavalo» a ainsi répondu au manager:

«J’attends une semaine de plus pour parler (de son avenir). J’adore Scott Coker, c’est un bon ami à moi, je l’aime, il m’a invité à dîner. Il m’a appelé et je l’ai appelé. C’est un gars sympa. Et j’aime aussi Bellator«.

Werdum s’intéresse à une telle idée mais Elle n’est pas la seule qui traverse son esprit en ce moment.

Mais je suis au milieu. Peut-être Bellator. Ou peut-être ONE FC. Un super combat avec Fedor ou Brandon Vera (dans ONE). Brando Vera est mon fils. Je me souviens que je l’ai battu dans le passé. C’est mon fils. Il a vraiment peur. Si je vais à ONE je prendrai sa ceinture. Nous pourrions même pas nous battre et il me donnera le titre. Veuillez me donner le titre. Salut Brandon Vera. S’il vous plaît, s’il vous plaît ».

Brandon vera (16–8) a été battu par Fabricio Werdum le 7 juin 2008 à l’UFC 85. Le combattant brésilien a gagné par KO au premier tour. « The Truth » est l’actuel champion ONE Heavyweight. Jusqu’en octobre 2019, il était également le Champion ONE Light Heavyweight. Ce serait vraiment intéressant s’il y avait une revanche entre les deux pour le titre à un moment donné en 2021. Mais pour l’instant, ni ONE ni Vera n’ont répondu à ces déclarations.

Brandon Vera | Image: Un championnat