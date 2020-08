Fedor Emelianenko | Image: Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News via .

Fedor Emelianenko (39–6) et Fabricio Werdum (24-9-1) se sont rencontrés pour la première et la seule fois à ce jour le 26 juin 2010 lors de l’événement Strikeforce: Fedor vs. Werdum. La légende russe a commencé comme un grand favori et c’est pourquoi la victoire du légendaire combattant brésilien a choqué le monde entier. Ce fut l’une des grandes surprises de l’histoire du MMA.

Au cours de ces dix années, on a parlé de rematch à plusieurs reprises, mais cela n’a jamais été fait. En fait, le mois dernier, Werdum a fait cette déclaration, prévoyant en même temps qu’il n’allait pas renouveler son contrat avec l’UFC:

«Je veux me battre avec Fedor, à cent pour cent. Je le respecte beaucoup et je veux lui donner l’opportunité de me battre à nouveau.. Nous avons une histoire depuis notre rencontre en 2010. Dix ans plus tard, tout le monde veut voir une revanche. Je ne sais pas où cela pourrait être fait, mais je veux combattre Fedor. Pour moi, il est le meilleur au monde.

On pourrait penser que ces mots, comme par le passé, ne mèneront à rien. Cependant, récemment parlant à MMA Junkie, Emelianenko avait ceci à dire à propos d’un deuxième combat avec Werdum:

«J’ai eu une réunion avec Scott (Coker, président du Bellator MMA) pour discuter de mon avenir en tant que combattant. De toute évidence, la pandémie est malheureuse. Demain (au Bellator 244), il y aura un événement sans ventilateur, mais ce sont les temps dans lesquels nous vivons. Si ça ne tient qu’à moi, oui, je veux combattre Werdum. Maintenant, je ne sais pas si c’est un combat que les fans veulent voir ou que Bellator veut faire.

Le même médium a demandé Scott Coker à ce sujet, quoi répondu comme ça:

Voyons comment les choses se passent. Nous recommençons à cause de la situation COVID et en Europe les possibilités de faire des événements avec des fans ont commencé à s’ouvrir. Ils l’ont un peu plus sous contrôle que nous. Mais Fedor doit combattre les fans. Je pense que c’est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de stars du MMA se battre en ce moment, car elles ont besoin des fans pour les soutenir. Fedor est le plus grand poids lourd de tous les temps. J’adore Fabricio et c’est quelque chose qui est vraiment la décision de Fedor. Quoi que vous disiez, nous y arriverons. Si c’est un gros combat pour lui, nous le ferons probablement. Sinon, cela ne veut pas dire que nous n’essaierons pas de signer Fabricio«.

Fabricio Werdum bat Fedor Emelianenko le 26 juin 2010 | Image: Dave Mandel / Sherdog.com