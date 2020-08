Felice Herrig n’a jamais terminé un combat officiel de MMA, et Virna Jandiroba prévoit de changer ce samedi soir à Las Vegas.

«Carcara» est une spécialiste brésilienne du jiu-jitsu qui a utilisé ses talents de grappin pour forcer une douzaine de poids de paille à taper depuis ses débuts en MMA en 2013, plus récemment contre Mallory Martin et Janaisa Morandin.

Ancienne tenant du titre de l’Invicta FC, Jandiroba aime l’idée d’affronter un «adversaire de renom» comme Herrig à l’UFC 252 parce que «c’est une vétéran qui a prouvé son talent contre d’autres grands noms de l’UFC», et cela lui donne une plate-forme pour construire sa propre marque dans l’entreprise.

« Elle est n ° 15 du classement, donc c’est un bon combat pour moi », a déclaré Jandirona dans une interview avec MMA Fighting. « Je pense que je serai classé et entrerai dans le jeu après l’avoir dépassée. »

Même si le record officiel de MMA de Herrig montre que ses huit défaites sont survenues par décision, « The Lil Bulldog » porte une perte de soumission à Randa Markos, qui l’a éliminée de The Ultimate Fighter 20 en 2018 avec un brassard de premier tour. Des talents comme Michelle Waterson, Karolina Kowalkiewicz, Paige VanZant, Carla Esparza et Tecia Torres n’ont pas pu la battre à distance, mais Jandiroba pense qu’elle apporte différentes armes à la table.

« Si vous regardez son dossier, elle n’a jamais combattu de nombreux grapplers avant », a déclaré Jandiroba. «Elle a combattu quelques filles qui sont de véritables grapplers. Je pense que oui, il y a beaucoup d’ouvertures dans son jeu au sol pour qu’elle soit soumise. C’est une attaquante forte avec un grand cœur, mais je vois aussi des ouvertures dans sa frappe. Quoi qu’il en soit, j’ai un plan A et un plan B, et nous allons le tester samedi.

«Randa est un bon grappler, mais je pense qu’elle mélange plus les choses – même si je travaille plus sur mon stand-up depuis ma défaite contre Carla [Esparza], entraînement avec (entraîneur de boxe Luiz Carlos) Dorea. Mais mon dossier parle de lui-même, non? Je suis toujours à la recherche du combat au sol, et je pense qu’elle n’a jamais combattu un grappler comme celui-ci. »

La préparation d’un match important lors d’une pandémie mondiale a forcé la plupart des athlètes à s’adapter à différents scénarios, et ce n’était pas différent de Jandiroba. Pourtant, avoir un collègue combattant MMA comme coéquipier a rendu les choses plus faciles pour l’as du jiu-jitsu. L’entraîneur principal de Carcara a également emménagé avec eux dès que l’UFC a appelé avec l’offre d’affronter Herrig le 15 août, donc « c’était un bon camp malgré les adversités, et nous le testerons samedi. »

L’inactivité de Herrig était due à une blessure au LCA qui l’a forcée à quitter un match prévu avec Yan Xiaonan en juin 2019. Jandiroba sait une chose ou deux sur les chirurgies du genou, car elle a également fait face à une déchirure du LCA dans ses jours de jiu-jitsu un une décennie auparavant.

«Peut-être qu’elle est un peu inquiète (à cause de son genou), peut-être pas», a déclaré Jandiroba. «Elle est peut-être plus affamée et plus concentrée que jamais. Je compte toujours sur l’option la plus difficile, vous savez, qu’elle aura plus faim. Si ce n’est pas le cas, parfait. Mais je m’attends toujours à l’option la plus compliquée pour moi donc je n’ai pas de surprise dans le combat.