L’ancien champion des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Frankie Edgar fera sa deuxième tentative de chute au poids coq lorsqu’il rencontrera le vénérable batteur de 135 livres Pedro Munhoz lors du prochain événement de promotion UFC sur ESPN 15 arts martiaux mixtes (MMA) le 22 août. à Las Vegas, Nevada.

Edgar, qui aura 39 ans en moins d’un mois, est actuellement l’opprimé +215 du connaisseur de la soumission Munhoz (-255), probablement parce que le «Young Punisher» a remporté trois de ses quatre derniers, y compris sa victoire par élimination technique sur Cody. Garbrandt à l’UFC 235 il y a environ un an.

« Pedro est un étalon dans cette catégorie de poids depuis un certain temps », a déclaré Edgar à MMA Fighting. «Il a remporté de grosses victoires sur de très bons gars. Une victoire me mettra dans la direction que je veux être. Je sais que beaucoup de gens se demandent où j’en suis dans ma carrière. Je suis un peu plus âgé. Je descends une catégorie de poids. Les gens remettent en question mes capacités ici. Je veux aller là-bas, plus encore pour prouver à quelqu’un d’autre [wrong], mais pour me prouver que je suis toujours un chien de premier ordre, quelle que soit la catégorie de poids dans laquelle je combat. »

Edgar (23-8-1) devait initialement faire ses débuts en poids coq en janvier; Cependant, « The Answer » a joué sur un combat à court préavis contre Chan Sung Jung à l’UFC Busan, un envoi poids plume qui s’est terminé par la deuxième défaite consécutive d’Edgar à 145 livres.

Munhoz (18-4, 1 NC) est actuellement classé n ° 5 dans la division, donc une victoire bouleversée pour Edgar le ferait probablement entrer dans le Top 10 à 135 livres. Et avec son CV à l’UFC, il n’est pas irréaliste de penser que « The Answer » pourrait être en ligne pour un autre titre avec une ou deux victoires de haut niveau dans sa nouvelle catégorie de poids.

Tout commence ce samedi. nuit à «Sin City».