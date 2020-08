Frankie Edgar se tourne vers le titre des poids coq après avoir remporté ses débuts en division contre Pedro Munhoz à l’UFC sur ESPN 15.

Edgar (24-8-1 MMA, 18-8-1 UFC), l’ancien champion des poids légers de l’UFC, a réussi une chute à 135 livres de poids plume et a remporté une victoire par décision partagée sur Munhoz (18-5 MMA, 8- 5 UFC) dans leur combat en tête d’affiche, qui a eu lieu à l’UFC Apex à Las Vegas et diffusé sur ESPN.

Ce fut un moment énorme pour Edgar, qui aura 39 ans en octobre et qui était apparemment dans une impasse à 145 livres en termes de prétention au titre. Il a dû traverser un combat exténuant en cinq rounds samedi, mais il a levé la main et a pensé que c’était un message pour ceux qui se demandaient si son apogée était terminée.

« C’est bien d’être du côté des vainqueurs », a déclaré Edgar dans son entretien d’après-combat à l’UFC sur ESPN 15 avec Jon Anik. «C’était un sacré combat. Pedro est un étalon. J’ai entendu beaucoup de MFers aboyer que je suis vieux, je suis lent. J’aurais certainement dû leur prouver le contraire. J’ai encore du combat dans ce tank, bébé, et nous allons courir à 35 ans. «

Edgar s’est encore ancré dans le livre des records de l’UFC avec sa performance contre Munhoz. Non seulement il est devenu le 11e combattant de l’histoire de l’entreprise à remporter des victoires dans trois catégories de poids, mais il est également devenu le premier à remporter les honneurs «Fight of the Night» dans trois divisions distinctes.

Bien que certains, y compris Munhoz, pensent que la décision aurait dû aller dans l’autre sens, Edgar était confiant dans son moment de triomphe.

« Il est le n ° 5, et cela pourrait me placer dans les cinq premiers dans trois catégories de poids », a déclaré Edgar. «Je montre que je peux rivaliser avec les meilleurs à 38 ans. Je ne veux rien entendre de personne. »

Le passage aux poids coq a été long pour Edgar. Il était prévu pour la première fois en janvier, mais il a été retardé plusieurs fois depuis. Il y a eu des spéculations constantes depuis que l’UFC a ajouté la catégorie des poids coq sur la façon dont Edgar ferait contre des combattants plus égaux à sa stature physique.

Après avoir passé 25 minutes dans l’octogone avec un membre établi de la division, Edgar a déclaré qu’il voyait la baisse de poids comme la réponse à un nouveau succès.

«(Je me sentais) mieux que je ne l’étais aux autres poids», a déclaré Edgar. «Je n’ai porté aucun poids. … Je viens de me mouiller les pieds. Je pense que le ciel est la limite pour moi. Je n’ai pas semblé lent là-dedans. Pedro est un chien de premier ordre, et cela fait de moi un chien de premier ordre, bébé. Nous sommes de retour. »