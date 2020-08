Geoff Neal, poids welter de l’UFC, se repose à la maison après qu’une grave alerte de santé l’ait envoyé à l’USI dans un état critique.

L’entraîneur de Neal, Sayif Saud de Fortis MMA, a déclaré que son combattant devrait se rétablir complètement avec les bonnes précautions après l’appel serré qui a annulé son combat contre Neil Magny.

« Nous sommes heureux qu’il soit revenu à la santé et qu’il va bien », a déclaré Saud à MMA Fighting. «Nous traiterons du MMA plus tard. Ce n’est tout simplement pas une priorité pour le moment. »

On ne sait toujours pas exactement ce qui est arrivé à Neal, a déclaré Saud. Plusieurs médecins n’ont pas pu diagnostiquer le problème. Quand il est arrivé aux urgences vendredi dernier, il souffrait d’une pneumonie staphylococcique. Après avoir été transféré dans un autre hôpital, ses reins ont commencé à défaillir et il était septique. Il a été immédiatement mis sous dialyse et transféré aux soins intensifs.

«Sa tension artérielle était si basse, l’infirmière a dit:« Nous allons le transférer aux soins intensifs tout de suite », a déclaré Saud. «Je me suis dit:‘ Pourquoi? Elle dit: « Il est dans un état critique. » «

La température de Neal a atteint 104 degrés au plus fort de la maladie. La gravité a choqué Saud, qui avait ordonné à Neal de se rendre à l’hôpital la semaine dernière après que le combattant eut envoyé plusieurs textos disant qu’il ne se sentait pas bien et qu’un médecin de l’équipe a diagnostiqué une fièvre.

« Pendant quelques jours, j’ai pensé qu’il n’allait pas y arriver », a déclaré Saud. «Pour ne pas se battre, [and] tout le monde l’attendait, personne ne se battrait contre lui et Neil Magny est intervenu, passer de ça à entendre c’était juste déchirant. J’étais tellement inquiet pour lui en tant que personne.

Les tests effectués sur Neal dans le premier hôpital étaient négatifs pour la grippe, le COVID-19 et d’autres affections, a déclaré Saud. Les médecins soupçonnaient qu’il pourrait avoir une méningite virale virale, qui ne peut pas être guérie avec des antibiotiques, ou peut avoir eu un système immunitaire affaibli à la suite d’un combat précédent avec COVID. Mais comme l’hospitalisation n’était pas recommandée, il a été renvoyé chez lui.

Le lendemain, Neal a dit à Saud qu’il avait mal au cou et à l’arrière de la tête et qu’il se sentait «tout simplement pas normal». Saud l’a ordonné à un autre hôpital, où il a été diagnostiqué avec une pneumonie et d’autres affections pulmonaires et transféré.

Saud remercie son médecin, le Dr Anthony Lyssy, d’avoir repéré la pneumonie et la septicémie et d’avoir donné à Neal les soins dont il avait besoin. Il a également déclaré que l’UFC était «là pour nous soutenir à 100%» et a reçu des appels quotidiens des dirigeants de l’UFC, Hunter Campbell et Sean Shelby.

« Les mots exacts étaient: » Tout ce dont Geoff a besoin, nous l’avons eu « , a déclaré Saud.

L’entraîneur prévoit de rendre visite à Neal bientôt; le poids welter a été libéré de l’hôpital dimanche et n’a été autorisé à voir personne en raison des protocoles de pandémie. Neal a posté sur Instagram que «la vie m’a frappé d’un crochet» et a conseillé à ses abonnés: «restez en bonne santé là-bas et écoutez votre corps à tout moment».

L’ancien champion Robbie Lawler remplacera Neal contre Magny le 29 août. Lorsque Neal entamera le processus de récupération, Saud s’attend à ce que son élève excelle.

«S’il y a quelqu’un qui veut se donner la force de reconstruire son corps, ce seront ces gars-là», dit-il. «Ils travaillent si dur de toute façon.»