Juste quand Geoff Neal a eu un combat une condition de vie ou de mort a mis sur son chemin.

dimanche soir Des rapports ont émergé indiquant que le numéro onze du classement des poids welters avait été exclu de son combat avec Neil Magny. et qu’il serait remplacé par l’ancien champion de la division, Robbie Lawler, pour lui UFC Fight Night Las Vegas 29 août.

Bien que la perte ait été attribuée à un problème médical, la gravité n’a pas pu être connue jusqu’à ce que Neal lui-même ait déclaré sur ses réseaux sociaux qu’il avait peut-être perdu la vie pour cela.

«Ces dernières semaines ont été folles, et c’est la vente à découvert. Il est vraiment difficile de trouver une manière éloquente de dire «presque mort». Mais au diable ça… J’ai failli mourir. Cela a sérieusement mis beaucoup de choses en perspective pour moi. Je n’ai jamais pensé qu’avant mes trente ans, je serais connecté à une machine de dialyse. Tout allait bien pour moi. Je m’entraînais tous les jours, je venais de signer un contrat pour un énorme combat, et BOOM, la vie me frappe avec un crochet. Je suis juste heureux de rentrer à la maison après une semaine en soins intensifs. Restez en bonne santé et écoutez votre corps à tout moment. «

Depuis son arrivée à l’UFC en 2018 via le Série Contender, Neal est resté parfait en amassant un record invaincu 5-0 sur l’Octogone.

Le combattant de 29 ans a concouru pour la dernière fois dans le UFC 245, où il a terminé au premier tour par TKO à Mike Perry.