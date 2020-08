Un peu plus d’une heure avant le début de l’UFC sur ESPN + 31, la carte a perdu un combat notable entre Gerald Meerschaert et Ed Herman.

MMA Junkie a confirmé avec un responsable de l’UFC que le combat des poids lourds légers entre Meerschaert (30-13 MMA, 6-5 UFC) et Herman (25-14 MMA, 12-10 UFC) n’aura plus lieu sur la carte de ce soir à l’UFC Apex en Las Vegas.

Le média brésilien Combate a d’abord rapporté que Meerschaert avait été testé positif au COVID-19 et avait été jugé inéligible à la compétition, et le combattant a ensuite confirmé la nouvelle et a déclaré qu’il se sentait bien (via Twitter).

Testé positif pour Covid alors combat. Je me sens en bonne santé et je ferai tout mon possible pour que cela reste ainsi et que ceux qui m’entourent soient en sécurité.

Selon un rapport de theScore.com, Meerschaert a été testé négatif pour le coronavirus à son arrivée à Las Vegas mardi. Il a passé les contrôles tempérés ultérieurs, puis son test de vendredi est revenu positif. Il a été immédiatement isolé et retesté samedi, ce qui est redevenu positif. C’est alors qu’il a été retiré du combat.

Herman a également réagi aux nouvelles sur les réseaux sociaux (via