Roman Reigns n’a pas atteint un ring de la WWE depuis un bon moment. Goldberg voulait envoyer un message à l’homme qu’il ne pouvait pas affronter à WrestleMania cette année.

Lorsque Roman Reigns entre dans une arène de la WWE, sa pose caractéristique est généralement accompagnée d’un petit coup de poing du poing de The Big Dog sur la rampe. En janvier, un fan a attiré l’attention sur cela et Reigns a jeté une petite blague sur Goldberg dans le processus alors qu’il défendait son coup.

Goldberg a répondu en se moquant du coup de poing de Roman sur la rampe et de la stupidité de le faire pendant 48 semaines par année, en le comparant à frapper aux portes avec la tête, faisant clairement référence au commentaire du Samoan plus tôt dans l’année.

Alors qu’il parlait récemment avec American Monster Productions, Goldberg a été interrogé sur Reigns. Il avait beaucoup à dire, mais avant tout il voulait appeler Roman «une blague».

«Roman… tu es une blague, tout d’abord. Deuxièmement, quand il m’a critiqué pour des portes qui claquent la tête, vous savez… je n’ai jamais expliqué tout mon processus de réflexion à ce sujet. «

«Pour que vous ayez le caractère que vous avez, je devais faire certaines choses. Eh bien, l’un d’eux est de frapper la porte. C’est Correct? Et cela peut sembler, à l’extérieur, une décision stupide, mais comme je l’ai mentionné, nous pesons tous les positifs et les négatifs, il est donc très positif de le rendre aussi violent qu’humainement possible, et aussi réel qu’humainement possible, et tout le choses Le point négatif est que vous pouvez saigner un peu, hé, cela vous donne une autre commotion cérébrale et vous enlevez une semaine de votre vie. «