Erik Perez voit la voie vers l’or dans la division poids coq de Bellator.

Le combattant mexicain aime l’état actuel de sa catégorie de poids, car un nouveau champion va bientôt être couronné, et à part Sergio Pettis, il ne semble pas y avoir une longue file d’attente de prétendants clairs.

Perez (19-7 MMA, 0-1 BMMA) se bat vendredi au Bellator 244 à Uncasville, Connecticut. Il affronte son compatriote Josh Hill. Bien qu’il vienne de la défaite, «Goyito» pense qu’il peut se placer en bonne position à 135 livres avec une performance impressionnante.

« J’aime ce que c’est, et si j’ai une bonne performance, je ne pense pas que cela m’amènera à me battre pour le titre parce que cela va déjà être contesté, mais j’ai l’impression que la division est très ouverte », a expliqué Perez. en espagnol sur le podcast «Hablemos MMA» de MMA Junkie. «Je pense qu’à tout moment l’année prochaine, je pourrai être champion, et c’est mon objectif – être champion l’année prochaine.

«Mais en ce moment, je suis à un moment où je dois prouver de quoi je suis fait puisque mon dernier combat n’était pas bon. Mais après vendredi, je vais tout planifier. Mais comme je l’ai dit, étape par étape, et Josh Hill sera le premier, et nous prendrons les choses à partir de là. «

Perez vient de subir une défaite par élimination directe contre Toby Misech. La défaite a cassé une séquence de cinq victoires consécutives qui lui a permis de remporter des victoires au Combate Americas et à l’UFC.

En plus de remporter le titre au Bellator, le natif de Tijuana veut reporter certains défis qu’il a aidé à surmonter à l’UFC. Perez est considéré comme un pionnier des combattants latino-américains en compétition dans les grandes promotions MMA.

« Quand je suis entré à l’UFC, mon objectif était que plus de Mexicains viennent dans l’entreprise, que plus de drapeaux latino-américains soient vus à l’UFC », a déclaré Perez. «Quand je suis entré, j’étais le premier combattant à 100% né et élevé au Mexique.

«Chez Bellator, pour le moment, il n’y a pas de chaîne, pas de réseau de télévision qui diffuse les combats (en Amérique latine). Mais la bonne chose est que mon combat est sur YouTube, donc tout le monde peut le regarder – Mexique, Amérique latine, partout. Je ressens une obligation envers mon peuple de donner un bon combat et que Bellator atteigne bientôt les chaînes d’Amérique latine.

Bien que Perez puisse être considéré comme un vétéran et un pionnier, le produit Alliance MMA n’a que 30 ans. Il a commencé tôt le MMA, devenant professionnel alors qu’il n’avait que 18 ans.

Perez estime qu’à ce moment de sa carrière, il a le bon mélange d’expérience et de jeunesse pour montrer la meilleure version de lui-même.

« Je me sens bien, je me sens très mature et je sens que je suis à mon meilleur moment », a déclaré Perez. « Je suis fort. Je me sens très vite. Je sens que je peux me battre avec n’importe qui en ce moment.

«C’est en fait ce que j’ai ressenti lors de mon dernier combat au Bellator, mais il m’est arrivé qu’un coup de poing s’est introduit et je n’avais jamais été assommé auparavant. Mon adversaire a dépassé six livres et demie, ils ont accepté le combat, la commission ne l’a pas pesé le jour du combat – c’était un tout. Et vous savez, dans ce sport, six livres et demi, c’est beaucoup. C’est une autre catégorie de poids en boxe, et en boxe, ils se battent avec des gants de huit onces, et nous nous battons avec quatre.

«Alors j’ai passé cette page, je me suis concentré sur mon jeu. Maintenant, je me sens très aguerri, très rapide, très fort, et je sens que je suis à mon meilleur. Je sais que je vais le montrer ce vendredi. «