La WWE met la touche finale à SummerSlam, et cela inclut leur affiche. AJ Styles est l’actuel Champion Intercontinental, mais il n’est dans aucune rivalité actuelle.

Grand combat pour SummerSlam révélé

Selon un rapport du protal PW Insider, AJ Styles devrait affronter Jeff Hardy à SummerSlam. Ce programme de diplôme IC pourrait conduire à une excellente combinaison, mais l’entreprise n’a pas beaucoup de temps pour mettre les roues en mouvement.

La WWE tourne aujourd’hui SmackDown et un épisode de RAW. Ensuite, ils commenceront des émissions en direct chaque semaine à partir de là. Cela pourrait être une transition intéressante pour l’entreprise. Ils pourraient également diffuser leur contenu depuis le Centre Amway à partir de maintenant.

De plus, il a été rapporté que cet angle « était la direction prévue pour l’épisode de SmackDown qui devait être enregistré la semaine dernière, mais qui a été annulé ».

On a récemment pensé que Matt Riddle serait en ligne pour affronter AJ Styles à SummerSlam. Riddle participe actuellement à une rivalité avec le roi Corbin. On pensait également que la nouvelle carrière solo de Big E inclurait une chance au championnat IC. On dirait que Styles vs Hardy va se produire lors de la plus grande fête de l’été.

