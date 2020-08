La WWE fait allusion au retour de Rey Mysterio à la télévision sur la base de rumeurs qui seraient en train de sévir. La société a publié un article sur WWE.com dans lequel ils ont fourni une mise à jour sur le statut de Rey Mysterio et en même temps fait allusion à son retour.

Cependant, l’article note que le rapport sur le retour de Rey Mysterio n’est pas confirmé pour le moment. Voici ce qui a été écrit dans l’article:

Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Rey Mysterio viendrait à Raw ce lundi. Mysterio, bien sûr, n’a pas été revu depuis qu’il a subi une horrible blessure à l’œil aux mains de Seth Rollins à Eye for an Eye Match sur The Horror Show pendant WWE Extreme Rules. Alors que les perspectives de rétablissement de Mysterio ont été positives, son renouveau n’était pas attendu si tôt. Cela a peut-être changé après lundi dernier à Raw, lorsque le Messie du lundi soir a vicieusement attaqué son fils Dominik, le battant sans pitié avec un bâton de Kendo plus de deux douzaines de fois, criant à Rey pour demander grâce tout le temps. Les rapports sur le retour de Mysterio ne sont pas confirmés pour le moment, mais si c’est vrai, Rollins fera-t-il face à la rétribution d’un père en colère? Renseignez-vous sur Raw, ce lundi à 8/7 C aux États-Unis! Rey Mysterio a-t-il signé un nouveau contrat avec la WWE?

Rey Mysterio est hors de combat depuis que Seth Rollins s’est blessé à l’œil dans le match «Eye for an Eye» sur «The Horror Show at Extreme Rules». L’ancien champion de la WWE a été impliqué dans les négociations contractuelles avec la société ces dernières semaines, la dernière mise à jour laissant entendre que Mysterio a signé un nouvel accord.

Dominik devrait faire ses débuts sur le ring à SummerSlam dans un match en simple contre Seth Rollins. Mysterio Jr.a pris une raclée avec des bâtons de kendo dans le dernier épisode de RAW, et Rey Mysterio a même réagi à l’attaque barbare en promettant de faire payer au Monday Night Messiah ses actions.

Rey Mysterio pourrait revenir à RAW pour se venger, et c’est idéal compte tenu de l’état actuel de l’histoire. Le retour de Rey Mysterio sur RAW devrait confirmer son long séjour dans l’entreprise. Le fait que la WWE taquine son retour est un signe très positif et, idéalement, cela devrait se produire la semaine prochaine.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.