Image via @herbertburns sur Instagram (photographe non répertorié)

Le poids plume de l’UFC Herbert Burns a expliqué pourquoi il pensait que Daniel Pineda était un adversaire plus dangereux pour lui que le champion de la division Alexander Volkanovski.

Burns reviendra à l’action ce week-end à l’UFC 252 où il affrontera le Pineda susmentionné, ce dernier revenant à l’UFC après six ans d’absence de promotion. Burns, quant à lui, espère prolonger son bon départ jusqu’en 2020 après une fiche de 2-0 au premier semestre.

Lors d’une interview avant le combat, Burns a été assez clair en laissant les médias savoir ce qu’il pensait à la fois de Pineda et du champion poids plume Volkanovski.

« Daniel Pineda ne prend pas de décision », a déclaré Burns aux journalistes (via MMA Junkie). «Ce n’est pas un homme de décision. Il y va et termine le travail et ne laisse pas les juges dicter les résultats du combat. Il va toujours pour la finition. C’est pourquoi je pense qu’il est plus dangereux que Volkanovski. Il est dangereux et va pour le KO ou la soumission. C’est pourquoi il est plus dangereux que le champion. »

«Ce sera mon troisième combat ici à l’Apex (UFC) et jusqu’à présent deux victoires de soumission ici au premier tour», a déclaré Burns. «J’espère que je pourrai continuer la même chose. … Ils fermeront la cage et ce ne sera que moi et Daniel Pineda là-bas et ce sera une guerre et je serai victorieux.

Volkanovski, en revanche, ne peut pas sembler échapper aux discussions sur un combat de trilogie contre Max Holloway – même s’il ne semble pas trop intéressé par la perspective.

«D’ici la fin de l’année, nous allons avoir un n ° 1 clair et vous allez continuer à donner des rematchs à Max? Cela n’a pas vraiment de sens pour le moment », a déclaré Volkanovski. «Je veux des prétendants n ° 1. Je veux du sang frais là-dedans.

« Nous savons que le dernier combat était serré, mais les juges m’ont donné la décision et c’est tout », a déclaré Volkanovski. «Dans le premier combat, même si c’était compétitif, j’ai assez clairement gagné ce combat. Lui donner une autre revanche tout de suite et mettre la division en attente, cela n’a pas vraiment de sens. »

Bien que certaines choses doivent être résolues en haut de la division, il est prudent de dire que le poids plume est à surveiller pour le reste de 2020 et au-delà.