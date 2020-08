Il y a eu un léger tollé après le combat pour le titre de l’UFC 251 pay-per-view (PPV) le mois dernier sur «Fight Island», lorsque le champion des poids coq nouvellement couronné Petr Yan a battu le meilleur prétendant Jose Aldo pour ce qui semblait être une éternité.

L’arbitre Leon Edwards a pris son temps pour interrompre l’action au cinquième et dernier tour, et tandis que des officiels en fauteuil comme Joe Rogan criaient pour «arrêter le combat», l’homme qui absorbait réellement la punition semblait le prendre dans la foulée.

« L’arbitre était super, mec – excellent travail de l’arbitre », a déclaré Aldo au MMA Fighting. «Il est difficile de penser à arrêter un combat pour le titre. S’il s’arrêtait tôt, tout le monde en parlerait. Je n’étais pas sorti à aucun moment. Je suis descendu et j’ai essayé de récupérer. Être frappé une ou deux fois de plus ne fera aucune différence dans votre vie. Vous êtes prêt à le faire. Et si l’arbitre ne s’arrête pas là, je récupère et décroche un bon qui l’assomme? Chaque arbitre se rend dans nos vestiaires avant le combat pour passer outre les règles, et je leur dis toujours de ne pas arrêter le combat, seulement si je n’ai aucune réaction. Tant que je me bats, laissez-moi entrer. Cela fait partie du sport. «

Aldo a maintenant une fiche de 0-2 depuis son retour dans la division des 135 livres et bien que «Junior» insiste sur le fait qu’il a remporté ses débuts en poids coq contre Marlon Moraes à l’UFC 245, le livre des records reflètera une défaite et compromettra le classement du Brésilien dans le classement officiel.

Il sera intéressant de voir comment la promotion avance, notamment en termes de matchmaking. Je ne peux m’empêcher de me demander si Aldo rencontrera «Sugar» Sean O’Malley si le poids coq invaincu parvient à dépasser Marlon Vera à l’UFC 252.