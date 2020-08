À la fin de l’épisode du 3 août de WWE RAW, nous avons vu la faction Hurt Business prendre le contrôle de l’entrepôt RAW Underground. Bobby Lashley, Shelton Benjamin et le tiers de MVP ont fait sentir leur présence au cours des dernières semaines, mettant le reste de la distribution rouge en alerte.

Alors que Hurt Business est devenu une faction dominante à la WWE, nous avons l’opportunité de voir chaque membre du tiers continuer à solidifier ses rôles. Avec MVP à la tête du groupe, nous pourrions voir les trois hommes remporter de l’or sous peu.

Après avoir perdu le #USTitle et le # 247Title dans un épisode, «The Hurt Business» s’est tourné vers le nouveau #RawUnderground pour étendre ses exploits. #WWENowIndia 👉 https://t.co/haWW0WlziM pic.twitter.com/tGTvGm3T4s – WWE (@WWEIndia) 9 août 2020

L’une des raisons pour lesquelles Hurt Business a si bien réussi est qu’il a donné à trois hommes d’horizons très différents une chance de briller sur nos écrans. Lashley a l’air mieux que jamais, nous pouvons enfin voir à quel point Benjamin est de nouveau talentueux et MVP continue de faire de chaque apparition et de chaque promo un must.

Ce n’est pas une nouvelle Nation of Domination, c’est la faction Hurt Bussines.

MVP apporte de la crédibilité à la nouvelle faction

Le fondateur et leader de Hurt Business, MVP, a montré à l’Univers de la WWE qu’il n’avait jamais été meilleur au micro et menait la charge pour apporter des changements à la marque rouge. Il est clair que MVP est le maître de la symphonie de la domination que Hurt Business peut montrer.

Même si la nouvelle faction a perdu deux matchs de championnat dans le dernier épisode de RAW, elle a certainement compensé son attaque sur RAW Underground. MVP a orchestré la prise de contrôle hostile, permettant à chaque membre du groupe d’infliger de la douleur à quiconque osait les défier.

The Hurt Business, sous la direction de MVP, pourrait diriger RAW Underground avant de commencer à faire un autre effort pour remporter à nouveau l’or. MVP aura une autre chance à Apollo Crews et à leur championnat des États-Unis à SummerSlam. Il est possible qu’à la fin du combat, le leader du groupe puisse revenir pour avoir un titre qu’il a précédemment porté.

Shelton Benjamin a une autre chance de montrer son talent

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu Shelton Benjamin dans des luttes importantes avant son alliance avec Hurt Business. L’une des superstars de la WWE avec plus d’années d’expérience était hors de nos écrans de télévision et dans le noir depuis un certain temps.

MVP, Lashley et l’opportunité de faire de Hurt Bussines une réalité. Des matchs du Main Event à une brève carrière de Champion 24/7, Benjamin a fait sentir sa présence ces derniers temps. Nous pouvons nous attendre à voir plus Benjamin alors que la faction continue d’évoluer et d’avoir un impact sur RAW.

Juste au moment où les gens ont commencé à se demander quelle est la prochaine étape pour Shelton Benjamin, nous avons maintenant la réponse. Sa participation à la faction MVP devrait lui donner la vedette qu’il a méritée au cours d’une carrière décorée.

Lashley et les Hurt Bussines correspondent à la nouvelle intensité

Avouons-le, avant que Hurt Business n’existe, Bobby Lashley était impliqué dans une histoire avec Lana et ne faisait pas partie de l’histoire principale. Avec MVP prenant les rênes et réalisant le potentiel, cela a permis à Lashley de libérer un nouveau niveau d’intensité que nous n’avions jamais vu auparavant dans la WWE Superstar.

Les affaires sont en plein essor. #THB #WWERAW @WWE pic.twitter.com/LNZZHIM3Um – Bobby Lashley (@fightbobby) 5 août 2020

Ce que Hurt Business a fait pour Lashley, c’est lui permettre d’être le grand homme dominant que les gens veulent voir depuis des années. Sous la direction de MVP, Lashley a pu montrer sa brutalité et avertir quiconque se trouvant sur son chemin.

Bien que Lashley ait échoué contre l’actuel champion de la WWE Drew McIntyre, il sera finalement présenté avec un autre titre. Compte tenu de sa volonté accrue d’infliger un carnage, nous pourrions voir Lashley continuer à défendre à nouveau un éventuel titre.

