L’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior dos Santos espère voler la vedette plus tard ce soir (samedi 15 août 2020) à l’UFC 252 en direct sur ESPN + pay-per-view (PPV) de l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, et décrocher une revanche avec le meilleur prétendant des poids lourds Francis Ngannou.

Dos Santos, qui affrontera Jairzinho Rozenstruik dans le cadre de la carte principale PPV de l’UFC 252, a combattu Ngannou il y a un peu plus d’un an. C’était un affrontement principal à l’UFC sur ESPN 3 et «Predator» a fini par terminer JDS seulement 71 secondes après le premier tour. Au total, Ngannou a terminé chacun de ses quatre derniers voyages dans l’Octogone via KO au premier tour ou TKO.

Alors que dos Santos se prépare pour une bataille cruciale avec Rozenstruick ce soir à l’UFC 252, il ne peut s’empêcher de se concentrer sur une éventuelle revanche avec Ngannou. Après tout, JDS pense qu’il est un meilleur coup de pied général que le spécialiste du KO n ° 1 en MMA aujourd’hui.

« Ceci est très importatnt pour moi. C’est un combat que je dois mener dans ma carrière, surtout parce qu’il essayait de parler de ma boxe », a déclaré dos Santos sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Tout le monde me connaît comme le meilleur boxeur de la division des poids lourds et maintenant il dit qu’il l’est parce qu’il a éliminé. Il est loin d’avoir une bonne technique. Il a du pouvoir mais pas de très bonnes compétences comme nous avons pu le voir lors de son dernier combat, il ne faisait que lancer de gros coups de poing. J’ai hâte de le combattre à nouveau. «

Ngannou, qui est actuellement 10-2 à l’intérieur de l’Octogone avec toutes les victoires à venir, va probablement tenir le coup pour le titre des poids lourds de l’UFC, qui sera à gagner plus tard ce soir à l’UFC 252 en tant que champion actuel. Stipe Miocic affronte Daniel Cormier dans un combat de trilogie. «Predator» a échoué face à Miocic en 2018 et a repris le chemin du retour pour assurer un tir au titre depuis.

En plus de son match revanche potentiel avec Ngannou, « Cigano » espère également rencontrer un jour Miocic à l’intérieur de l’Octogone. Dos Santos a battu Miocic en 2014 par décision avant que Miocic n’égalise le score avec une victoire de TKO sur JDS en 2017. Il peut être difficile pour dos Santos de se frayer un chemin dans un combat pour le titre de sitôt, mais peut-être qu’il aura sa chance de le faire. règle sa propre trilogie avec Miocic si le champion perd contre Cormier à l’UFC 252.

«Cela doit arriver. J’admire beaucoup Miocic. C’est un grand champion », a expliqué dos Santos. «J’ai hâte d’avoir la chance de le combattre à nouveau. Je sais qu’il a de grandes compétences. Comme je l’ai déjà dit, j’ai ce qu’il faut pour les battre à nouveau.

À ce stade de sa carrière, dos Santos possède encore suffisamment de compétences et d’essence dans le réservoir pour faire une autre course à l’or à l’UFC. Il mène actuellement sa première séquence de deux défaites consécutives de sa carrière en MMA, mais une victoire sur Rozenstruick à l’UFC 252 devrait redresser le navire et permettre à «Cigano» de faire son entrée en 2021.

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 252 ce week-end ICI, en commençant par le ESPN +/ Matchs «Prelims» du Fight Pass en ligne, qui doivent débuter à 19 h. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h HE, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22 h. ET sur ESPN +.