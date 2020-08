L’ancien champion des poids moyens de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Robert Whittaker, s’est maintenu en forme de combat au cas où la promotion aurait besoin d’un remplacement tardif pour l’événement principal de l’UFC 253 à la carte (PPV) en septembre à Las Vegas.

Et on dirait qu’il a de la compagnie.

Jared Cannonier, réparé chirurgicalement, se prépare également au cas où quelque chose se produirait dans les prochaines semaines qui empêcherait d’une manière ou d’une autre Israël Adesanya ou Paulo Costa de participer à leur match de rancune tant attendu.

Avec COVID-19 flottant toujours, tout est possible.

« Je suis prêt à être un remplaçant et je suis prêt pour mon combat de prétendant », a déclaré Cannonier à MMA Junkie Radio. «En ce qui concerne mon thérapeute, il se sent plus à l’aise avec moi en combattant l’Octogone en octobre. Plus il y a de temps, mieux c’est pour la réparation, donc octobre est la période dont nous avons parlé. … Espérons qu’avec cette offre, la perspective d’être l’alternative pour le combat pour le titre, donc les choses se passent. Je suis de retour, tiens bon et prépare-toi. «

La promotion n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant l’UFC 253.

Cannonier (13-4), qui a chuté depuis le poids lourd, a remporté trois victoires consécutives – et trois KO consécutifs – dans la division des 185 livres. Cela inclut la destruction en septembre dernier contre le quatrième concurrent Jack Hermansson.

Au moment d’écrire ces lignes, Whittaker reste assis à la première place et a déjà une histoire avec Adesanya, il serait donc logique que l’UFC fasse d’abord appel à «The Reaper» pour intervenir à bref délai. Sinon, il y aura toujours ce combat contre l’élimination du titre en octobre.