La WWE peut avoir de nombreuses raisons de retirer quelqu’un de la télévision. Les fils oubliés ont disparu de SmackDown après que Jaxson Ryker a publié un tweet controversé soutenant Donald Trump alors que le président menaçait d’appeler les forces armées des manifestants pacifiques.

Jaxon Ryker pense que Forgotten Sons reviendra

Ce tweet de Ryker a suscité beaucoup de chaleur dans les coulisses de l’entreprise. Même les associés de Ryker Forgotten Sons, Steve Cutler et Wesley Blake, se sont distanciés de lui.

Ryker a publié un message hier disant qu’il est temps pour l’équipe de retourner à SmackDown. Ce n’est pas vraiment leur décision, mais Jaxson pense qu’ils sont restés sur la glace assez longtemps.

Enfants oubliés … Il est temps de revenir.

Le tweet de Jaxson Ryker a également coûté aux Forgotten Sons une course aux titres par équipe de SmackDown. The New Day a eu un autre titre à sa place et maintenant nous examinons une marque bleue sans les Forgotten Sons sur la photo.

Pensez-vous qu’il est temps que les Fils oubliés reviennent? Désactivez le son ci-dessous dans les commentaires!

