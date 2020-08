Daniel Cormier dit clairement qu’il n’essaye pas de piquer exprès Stipe Miocic dans les yeux.

Dans leur premier combat, Cormier a obtenu la victoire KO peu de temps après une pause en raison d’un coup d’œil. Et, dans le deuxième combat, il y a eu aussi quelques coups d’œil. Ainsi, de nombreux fans l’ont traité de sale combattant et Miocic a déjà dit qu’il dirait à l’arbitre de faire attention à eux.

«Vous savez, si ce n’était pas intentionnel, ce n’était pas intentionnel. Il a dit que ce n’était pas le cas, je suppose que je le crois, nous verrons ce qui se passera dans le prochain combat ici dans environ deux semaines et demie », a déclaré Miocic. «Mais tu sais, je vais juste essayer de garder mon calme et de ne pas me faire fourrer dans les yeux. Oui [It is something I’ll bring up to the ref]. Attention aux coups de œil. Oui à peu près, clair et simple.

Maintenant, Daniel Cormier a répondu à cela en disant qu’il ne poussait pas Miocic dans les yeux exprès. Au lieu de cela, c’est une habitude qu’il a de s’entraîner avec des gants de boxe et a essayé de la corriger.

L’ancien champion des deux poids le précise également, ce n’est pas un sale combattant.

«La réalité est que je sais que je ne le fais pas exprès au gars. J’ai essayé de le réparer. Une partie de la raison pour laquelle cela se produisait, je ne suis pas aussi grand que ces gars-là », a déclaré Daniel Cormier sur DC & Helwani. «Alors, quand je suis en train de combattre ces gros gars, parfois, je lèche la main parce que je porte un gant de 16 onces et je vais en quelque sorte les frapper, mais c’est presque comme les gifler. Mais alors, lorsque vous faites cela avec les gants de quatre onces, pour vous étendre, il n’y a pas de couvre-doigts. Donc, ça craint tout d’un coup, je suis ce sale combattant. Ce n’est pas le cas. »

Daniel Cormier et Stipe Miocic ont leur trilogie à l’UFC 252 le 15 août. C’est un rebut que beaucoup de fans attendent avec impatience, où certains pensent que le vainqueur sera le plus grand poids lourd de tous les temps.

Que pensez-vous de la réponse de Daniel Cormier aux inquiétudes de Stipe Miocic?