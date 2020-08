Joanna Jedrzejczyk vient de remporter l’un des meilleurs combats de toute sa carrière à l’UFC 248, mais beaucoup pensaient que l’ancienne championne des poids paille de l’UFC pourrait prendre sa retraite étant donné que ce combat s’est soldé par une défaite contre l’actuel tenant du titre Weili Zhang.

La défaite contre Zhang a mis fin à une autre poussée vers l’or à l’UFC pour Jedrzejczyk. Depuis qu’elle a perdu son titre de manière dramatique contre Rose Namajunas à l’UFC 217 il y a près de trois ans, la superstar polonaise a obtenu une fiche de 0-3 dans les combats pour le titre de l’UFC. Cela comprend une revanche avec Namajunas, une augmentation de poids contre la championne des poids mouches de l’UFC Valentina Shevchenko, et sa récente perte par décision partagée contre Zhang dans ce qui reste le combat de l’année 2020.

Malgré ses récents antécédents contre les champions de l’UFC et le fait qu’elle n’a vraiment pas grand chose à ajouter à son curriculum vitae déjà irréprochable, Jedrzejczyk n’a pas l’intention de raccrocher. En fait, Joanna prévoit de se battre quelques fois par an aussi longtemps qu’elle le pourra.

«Je vais me battre», a-t-elle déclaré à scmp.com (voir ci-dessus). «Je ne peux pas m’arrêter. Je n’arrêterai pas. Je pensais, « peut-être que je ferai un, deux, trois combats de plus », mais pourquoi ne pas combattre chaque année? Même si je le fais une ou deux fois par an, pourquoi ne pas le faire? J’aime cela. Peu importe si je continue à gagner ou à perdre ou à me battre pour le titre ou non, j’adore ça. «

«Je vois les choses différemment», a ajouté l’ancien champion. «Les gens me donnent tellement d’énergie et de force. Je veux juste le faire pour mes fans du monde entier. «

Alors que Jedrzejczyk se sent revigoré pour revenir dans la cage et simplement concourir, l’ancienne championne de l’UFC a toujours ses vues sur un autre titre. Et si Joanna récupère sa ceinture, elle essaiera de redonner pour combattre les fans et de participer aux plus grands affrontements possibles.

«Être à nouveau le champion. Je veux juste donner de gros combats aux fans, aux gens, parce que je sais que ma valeur est très grande », a-t-elle déclaré. «Je veux juste que les gens voient que nous ne pouvons jamais nous arrêter, que nous ne pouvons pas abandonner, que nous devons nous battre pour nos objectifs et nos rêves.

«J’ai perdu mon dernier combat, mais je sens que je vais encore mieux basculer le prochain combat. Le dernier camp était spécial, mais je sais que je peux faire encore mieux cette fois, et je le ferai. J’ai hâte. Je suis surexcité. [There will be] beaucoup de douleur, beaucoup de larmes, beaucoup de sang, me sacrifier, mais ça vaut le coup d’entrer dans l’octogone de l’UFC et de se battre pour la ceinture.

« [I want to be] un Temple de la renommée », dit-elle. « Un des meilleurs. Il y a moi, Ronda Rousey, Amanda Nunes et Cris Cyborg. C’est nous quatre qui avons tant accompli dans ce sport. J’ai toujours voulu qu’on se souvienne de moi, et je me souviendrai.

Jedrzejczyk, 33 ans, reste l’une des combattantes les plus populaires de la liste de l’UFC aujourd’hui et l’une des meilleures combattantes de sa division, ce qui était évident dans son combat contre Zhang. Pourtant, Joanna devra gagner quelques combats pour reprendre pied à 115 livres et faire une autre poussée vers le sommet.

Que pensez-vous, combattez les fans? Jedrzejczyk remportera-t-il à nouveau l’or à l’UFC?

Écoutons ça!