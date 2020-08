Crédit d’image: Bellator MMA

Tim Johnson pense qu’il a un chemin clair vers la victoire contre Matt Mitrione.

Johnson fera sa quatrième apparition à Bellator pour combattre le toujours dangereux Mitrione dans le co-main event du Bellator 243 vendredi. Bien que ce soit un gros combat pour Johnson, il n’en a pas été très averti.

«Il y a environ trois semaines, j’ai découvert le combat. Je parlais à mon agent et j’ai eu des rumeurs selon lesquelles Bellator repartirait », a déclaré Johnson à BJPENN.com. «J’étais au Minnesota quand tout s’est arrêté et je travaillais là-bas dans les champs. Donc, mon agent a dit que je devrais retourner à Vegas et commencer un camp parce qu’il a dit que je devrais me battre en août.

Bien que Johnson n’ait pas reçu beaucoup d’avis, il a toujours hâte de retourner dans la cage. La dernière fois, le vétéran de l’UFC a remporté sa première victoire au Bellator. Là, il a remporté une victoire KO sur Tyrell Fortune où il a été qualifié d’outsider majeur. Pour le joueur de 35 ans, obtenir sa première victoire dans la promotion a été un énorme soulagement.

«Le simple fait de remporter la victoire était énorme. Les gens n’ont pas tardé à me radier et à regarder les deux gars que j’ai perdus aussi. Kongo s’est battu pour la ceinture et Minakov j’ai pris un préavis de 12 heures », a-t-il expliqué.

Maintenant, contre Mitrione, Johnson sait que c’est un combat gagnable pour lui. Lorsqu’il a également signé avec Bellator en 2018, Mitrione était un gars qu’il avait à l’œil.

«Lorsque j’ai signé avec Bellator, c’était pour des raisons financières. Mais, en plus de cela, je veux faire des choses ici et ne pas être au milieu du peloton », a-t-il déclaré. «Pour ce faire, j’ai besoin de battre un gars comme Mitrione. Espérons que cette fois, je ne pisse pas ça le long de ma jambe comme je l’ai fait avec Cheick. «

Même si Mitrione est juste 0-2 avec un no-contest lors de ses trois derniers combats, Johnson sait que Mitrione est toujours dangereux.

Pourtant, pour Tim Johnson, il est confiant dans ses compétences et sa capacité à lutter pour lever la main et le faire par arrêt.

«Je ne le vois pas durer très longtemps. Le livre est assez court sur Matt. Il a les mains lourdes et les lumières bougent assez légères pour un poids lourd. Mais je dois le ralentir et l’amener à une bonne position et me mettre à l’intérieur de lui », a expliqué Johnson. «Ma lutte sera également importante, mais je ne peux pas me contenter de courir à l’aveugle à la recherche du retrait. Matt a un bon contre-coup, donc il faudra peut-être un peu de temps pour qu’il se développe. Mais, dans le monde parfait, je me vois faire les éliminations et finir au sommet.

Si Johnson fait exactement cela, il sait qu’il pourrait très bien être à une victoire de se battre pour le titre des poids lourds.

« Avec une victoire contre Mitrione, cela me donne un autre combat avec un meilleur prétendant et je ne serais pas surpris si je réussissais à remporter le titre avec une victoire après cela », a-t-il conclu. «Je serai à la périphérie des trois premiers. Matt est probablement comme le gars classé cinquième, mais cela me place aux commandes de mon propre destin. «

Selon vous, qui gagnera, Tim Johnson ou Matt Mitrione?