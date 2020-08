Jennifer Maia a profité d’une énorme opportunité lors du co-événement principal de l’UFC Vegas 5.

Après que son adversaire d’origine soit tombée de la carte il y a moins de deux semaines, Maia a finalement été jumelée à Joanne Calderwood, qui a accepté le combat alors qu’elle avait déjà obtenu un titre contre la championne en titre Valentina Shevchenko.

Maia a ensuite rapidement travaillé sur Calderwood après avoir bouclé un brassard au premier tour, et il semble maintenant que cette victoire impressionnante portera ses fruits avec sa propre chance au titre.

«Ouais, c’est le combat», a confirmé le président de l’UFC, Dana White, confirmant que Maia recevait la prochaine chance au titre de Shevchenko lors de la conférence de presse après le combat

«J’ai beaucoup de respect pour [Joanne Calderwood], elle travaille dur, prend sa carrière très au sérieux et est revenue sur la bonne voie depuis qu’elle a déménagé à Vegas. Jennifer avait l’air vraiment bien ce soir, il est donc logique pour elle et Valentina de se battre.

Quelques secondes après que Maia ait levé la main, Shevchenko n’a pas tardé à appuyer sur la gâchette sur un message adressé au nouveau n ° 1 de la division.

«A bientôt, Jennifer Maia», a écrit Shevchenko sur Twitter.

A bientôt Jennifer Maia – Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 2 août 2020

Depuis qu’il est passé à 125 livres, Shevchenko a semblé imbattable, dépassant tous les prétendants de la division. Il y a de bonnes chances qu’elle soit également une favorite contre Maia, mais la Brésilienne sait que la championne des poids mouches ne la regardera pas au-delà quand viendra le temps de se battre.

« Je pense que » Jojo « m’a un peu sous-estimé », a expliqué Maia. «Elle s’est battue pour le titre, puis elle a reçu un court préavis [fight] dans deux semaines. Je pense qu’elle m’a un peu sous-estimé.

«Mais je pense que Valentina est une combattante plus intelligente. Elle est la championne, et je pense qu’elle va très bien m’étudier. Je ne pense pas qu’elle me sous-estimera. »

Shevchenko est une tâche ardue pour quiconque, d’autant plus que la seule personne à l’avoir battue à l’UFC a été la championne en deux divisions Amanda Nunes dans une paire de combats rapprochés.

Cela dit, Maia est définitivement prête à se tester contre Shevchenko avec une chance de réussir un autre bouleversement, tout comme sa victoire sur Calderwood samedi soir.

« Elle est très bonne partout mais nous allons le découvrir quand nous nous battrons », a déclaré Maia à propos de Shevchenko. « Je me sens très bien, je me sens prêt et nous allons le découvrir. »