Image via .

La prétendante aux poids mouches de l’UFC, Joanne Calderwood, a publié une déclaration à la suite de sa défaite au premier tour contre Jennifer Maia à l’UFC Vegas 5.

Calderwood a pris le combat contre Maia à court préavis, sacrifiant une chance au titre contre la championne des poids mouches de l’UFC Valentina Shevchenko et prenant le risque de remporter une victoire contre Maia. Malheureusement pour Calderwood, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu puisqu’elle a été emmenée sur le tapis et tapotée au premier tour par un armbar vicieux de Maia. Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé plus tard que Maia obtiendrait désormais le prochain titre à 125 livres.

Après l’événement, Calderwood s’est évanoui dans les coulisses et a été emmené à l’hôpital. Elle était la deuxième combattante de l’événement à s’évanouir après Trevin Giles. Dimanche matin, Calderwood a publié une déclaration à ses fans lui assurant qu’elle se sentait mieux. Découvrez ce que Calderwood a écrit sur son Instagram ci-dessous.

Eh bien, c’était une nuit difficile au bureau … félicitations à Jenifer Maia … C’est un combat, tous les jours, nous nous battons tous, mais ce n’est pas tous les jours, cela va dans notre sens. Merci à tout le personnel de @ufc, aux médecins et aux docs de umc..oh et à mon chevalier en armure brillante @ bigwoodmma702 désolé de vous avoir fait peur bébé! #N’abandonnez jamais

Calderwood (14-5) est dans l’UFC depuis 2014 et a accumulé un record global de 6-5 dans l’octogone, y compris un record de 4-2 en tant que poids mouche. Certaines de ses victoires les plus remarquables à l’UFC sont venues d’Andrea Lee, Ariane Lipski, Valerie Letourneau et Cortney Casey. Bien qu’elle ait perdu ce combat contre Maia, heureusement pour Calderwood, la division poids mouche des femmes n’a pas beaucoup de prétendants, donc si elle peut remporter une ou deux autres victoires, elle pourrait revenir directement dans la course au titre.

Qui pensez-vous que Joanne Calderwood devrait se battre ensuite?