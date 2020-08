Jordan Leavitt a remporté une victoire majeure lors de la première de la saison 4 de la série Contender de Dana White mardi – et a dansé une tempête par la suite.

Remplaçant à court préavis, Leavitt (7-0) a affronté Luke Flores dans le premier combat de la carte. Après avoir traîné son adversaire sur le tapis dans la première minute, Leavitt a repoussé les tentatives de soumission pour verrouiller l’un des siens, soumettant Flores (9-2) au premier tour via un étranglement bras-triangle.

Immédiatement après le robinet, Leavitt bondit sur ses pieds. C’est alors qu’une soirée dansante a éclaté.

Leavitt a d’abord plongé dans une division impressionnante, affichant une énorme flexibilité. Après s’être relevé, Leavitt n’était pas fini. Le ver était le suivant – et quelque part Johnny Walker tremblait.

Le rythme de Leavitt a continué jusqu’à l’annonce d’après-combat, où il a remué jusqu’à ce que son bras soit levé. Après le combat, Leavitt a expliqué la célébration dans une interview avec Laura Sanko à l’émission.

« Oh, (ce n’est) rien », a déclaré Leavitt. «Je fais juste le grand écart. Mon premier combat amateur, il m’est arrivé de le faire comme une blague et c’est devenu mon truc. Et c’est devenu mon truc. Je suppose que je vais faire le grand écart jusqu’à ce que j’aie 40 ans et que j’en ai fini avec ça. «

Découvrez la soumission de Leavitt et les mouvements de danse suivants dans la vidéo ci-dessous:

Le DWCS 27 s’est déroulé mardi à l’UFC Apex de Las Vegas. La carte à quatre combats diffusée simultanément sur ESPN + et UFC Fight Pass.

The Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez nous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée en MAJUSCULES.