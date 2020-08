Jorge Masvidal a peut-être échoué dans sa candidature pour le titre des poids welters de l’UFC, mais il ne manque pas de champions à la recherche d’un morceau du porte-ceinture «BMF». Masvidal est maintenant prêt à affronter son prochain, bien que cela ne soit pas du ressort normal de Masvidal. Ce mercredi, Masvidal affrontera le champion américain de la Cornhole League Cody Henderson lors d’un match spécial aux Championnats du monde ACL 2020.

Maintenant, beaucoup d’entre vous se demandent peut-être « Quoi?! » et avec raison. Masvidal est l’un des meilleurs combattants au monde, mais cela n’a pas grand-chose à voir avec un jeu qui consiste à lancer des poufs dans un trou découpé dans un morceau de contreplaqué de quatre pieds. Eh bien, selon le site Web de l’ACL, cet événement spécialisé a été conçu par l’ACL et l’équipe de Masvidal après que Masvidal et Henderson aient apprécié un match amical de cornhole en janvier sur Radio Row pendant la semaine du Super Bowl. Sans surprise, le champion de l’ACL a dominé «Gamebred», et lorsque l’ACL a contacté Masvidal pour qu’il vienne parler aux Championnats du monde cette année, le champion de BMF a plutôt voulu concourir d’une manière ou d’une autre. En fin de compte, ils ont créé un match de règles spéciales permettant à Masvidal de rattraper Henderson.

Le jeu sera « une version abrégée des fusillades à limite de rounds d’ACL qui entourent cet événement et intègrent des thèmes MMA. » Au lieu des tirs au but normaux de 10 rounds de l’ACL, le match de Masvidal ne durera que cinq rounds et il recevra 15 points pour commencer. Si l’un des joueurs atteint 21 points à la fin du cinquième tour, cela sera considéré comme un KO et si aucun joueur ne gagne à la fin du règlement, le combat sera soumis à la décision d’un juge (AKA, le tableau de bord). C’est une avance assez importante que Masvidal est repérée et qui, selon lui, sera trop importante pour être surmontée.

« J’ai le KO le plus rapide de l’histoire des combats de MMA et maintenant je vais pour le KO le plus rapide de l’histoire de Cornhole », a déclaré Masvidal. « Cody regrettera de m’avoir vu 15 points. »

Probablement pas, cependant. Les chances spéculatives publiées par l’ACL pour le combat promotionnel font de Masvidal un outsider de +250 pour gagner par décision et un énorme +900 pour atteindre 21 points. Mais même si Masvidal est époustouflé par Henderson, peu importe car le champion BMF profite clairement de l’opportunité de continuer à élargir sa portée. Il a même utilisé cet événement pour tenter sa chance sur son dernier adversaire, le champion des poids welters Kamaru Usman.

Le match se terminera le mercredi 5 août et sera diffusé sur ESPN2.

Le respect.

Nice one Brunson.

Vraiment montré votre niveau d’expérience dans ce combat.

Profitez de votre temps avec vos enfants ✨ – Israel Adesanya (@stylebender) 2 août 2020

Le prochain.

Déclaration.

Trevin Giles sur ce qui s’est passé.

Khabib à son retour.

Petr Yan peut combattre son cul mais pas le meilleur bavard.

Penser à l’avenir.

Mike Perry.

Je veux être un meilleur modèle pour ma famille. Pour mon fils à naître. Ma reine @latory_g et pour moi-même afin que je puisse gagner le respect que je mérite. À mes sponsors et à mes patrons chez @ufc, je tiens à m’excuser pour l’impact de mes actions sur nos relations. Je serai meilleur tout autour #Oss – Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 2 août 2020

Adam Borics (14-1) contre Mike Hamel (7-3); Bellator 243, 7 août.

Herbert Burns (11-2) contre Daniel Pineda (26-13); UFC 252, 15 août.

Ketlen Vieira (10-1) contre Marion Reneau (9-6-1); UFC Fight Night, 26 septembre.

Andrei Arlovski (29-19) c. Tanner Boser (19-6-1); UFC Fight Night, 3 octobre.

Robert Whittaker (21-5) c. Jared Cannonier (13-4); UFC 254, 24 octobre.

Alexandre Volkov (31-8) c. Walt Harris (13-8); UFC 254, 24 octobre.

