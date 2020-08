YouTube: Jorge Masvidal

Qu’est-ce qui rend les combattants professionnels si faciles à comprendre? À première vue, probablement rien. Mais enlevez les gants, les gis et les hématomes bombés, et ils ne sont en fait pas si différents que le reste d’entre nous.

Ces messages prouvent que même les combattants les plus durs ne sont qu’humains après tout. Voici la dernière édition de «The Weekly Grind».

J’ai vu un mème qui disait: « Les filles de la ville glissent et glissent, les filles de la campagne s’accrochent et roulent. » ‍♀️ Et j’ai LOLd si dur. Yeeehawww .. mais mec pourquoi ils essaient toujours de nous faire aller les uns contre les autres comme ça lol. C’est ainsi qu’ils vous rendent muet. « La vie est dure, mais c’est plus difficile quand on est stupide » -John Wayne Happy Monday à tous! #cowgirls #GNO #HBDjulieboo #dontbestupid

BOUTON BENJAMIN En vieillissant, je deviens plus conscient du monde. Ce qui compte vraiment, ce qui ne l’est pas et la manière dont nous offrons le cadeau le plus précieux… et c’est le temps à qui nous le donnons, comment nous l’utilisons et comment nous le dépensons. Je me souviens d’un moment où j’ai grandi en Jamaïque, j’ai parcouru des kilomètres juste pour ramener à la maison un seau d’eau, pour moi et mes amis, le voyage vers la destination était notre évasion … notre plaisir. Je n’ai eu que 2 paires de chaussures. Une pour l’école et l’autre pour des jours spéciaux … comme je me souviens de ne plus avoir mes amis avec moi parce que la plupart d’entre elles sont parties, ma mère me rappelle constamment à quel point je suis chanceuse d’être en vie et que ce sont d’autres qui ne possèdent pas ce don de la vie. Les erreurs que j’ai faites, les cœurs brisés, la douleur… tout se passe pour une raison pour laquelle je suis exactement là où je dois être. Mais ce que j’aime dans le vieillissement… vous pouvez faire demi-tour et regarder en arrière et voir ce que vous êtes devenu ce qui vous a fait de cette journée. Quand vous vieillissez, vous devenez plus sage, vous voyez les choses pour le mieux rien de mal avec le vieillissement Vous n’obtenez que cette danse … pourquoi ne pas danser comme si personne ne regardait.

