En juin, le président de l’UFC, Dana White, a tenté à bas prix le promoteur de boxe Bob Arum, affirmant que ses émissions de Top Rank sur ESPN obtenaient à peine de meilleures notes que l’American Cornhole League. Maintenant, nous devons nous demander s’il travaille activement pour améliorer le cornhole au-dessus de la boxe, car le détenteur de la ceinture BMF et le produit chaud confirmé Jorge Masvidal est prêt à participer à un événement cornhole le 5 août.

Cornhole, pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais visité le Midwest, est un jeu où les joueurs lancent à tour de rôle des sacs de haricots sur un plateau «cornhole» pour gagner des points. Et après un incident horrible qui m’a presque valu un coup de fouet lorsque j’ai visité Cincinnati pour l’UFC 77, laissez-moi vous suggérer de ne jamais marcher accidentellement entre un cornholer actif et leur planche. Ceci est très important si ce cornholer se trouve être Jorge Masvidal.

Masvidal jouera apparemment contre le champion de l’ACL Cody Henderson, et afin de rendre les choses intéressantes, Jorge commencera avec une avance de 15 points.

Via le site Web de l’American Cornhole League:

En janvier 2020, les superstars Cody Henderson (ACL Pro) et Jorge Masvidal (MMA Fighter) se sont rencontrés pour la toute première fois sur les planches Cornhole sur Radio Row à Miami, en Floride. Les deux ont apprécié quelques plaisanteries amicales alors qu’Henderson a montré ses compétences pour gagner tour après tour contre Masvidal. Cody a donné à Jorge quelques conseils pour améliorer sa technique ainsi qu’une stratégie de base pour un cornhole compétitif. Jorge a juré de s’améliorer et d’être de nouveau en compétition.

Ce jour-là pour concourir à nouveau est le mercredi 5 août à 20 h 00 HNE sur ESPN2 en tant qu’événement spécial dans les fusillades Pit Boss Man and Woman of the Year. Ce match de rancune de 5 rounds commencera avec Masvidal étant repéré 15 points et si un joueur atteint 21 points à la fin du 5ème round, cela sera considéré comme un KO. Si aucun joueur n’atteint un KO à la fin du 5ème tour, nous irons au tableau de bord pour déterminer le vainqueur par décision. Jorge Masvidal déclare: «J’ai le KO le plus rapide de l’histoire des combats de MMA et maintenant je vis le KO le plus rapide de l’histoire de Cornhole. Cody regrettera de m’avoir vu 15 points. Cody Henderson déclare: «Je respecte les compétences de Jorge dans l’Octogone et il ne fait aucun doute qu’il gagnerait toutes les batailles là-bas. Cependant, il entre dans mon arène, je prévois de l’assommer dans les 5 rounds.