L’ancien champion des poids plume de l’UFC, Jose Aldo, s’est ouvert sur l’arrêt controversé de l’arbitre qui a mis fin à son récent combat pour le titre des poids coq avec Petr Yan.

Aldo et Yan se sont battus pour le titre des poids coq, qui a été laissé vacant lorsque Henry Cejudo a pris sa retraite plus tôt cette année, dans le premier des trois combats pour le titre sur le projet de loi UFC 251 en juillet.

Alors qu’Aldo avait ses moments dans les premières phases du combat, Yan a commencé à augmenter l’offensive dans les tours de championnat. Le combat s’est finalement terminé au cinquième tour, lorsque Yan a bombardé Aldo avec un barrage infernal de terre et de livre – bien que beaucoup aient estimé que l’arbitre Leon Roberts est intervenu pour épargner l’ancien champion des poids plumes trop tard.

Dans une interview avec MMA Fighting, Aldo a finalement partagé sa propre opinion sur cet arrêt. Contrairement à la réaction généralisée, il dit que l’arbitre a fait un «excellent» travail.

« L’arbitre a été formidable, mec – excellent travail de l’arbitre », a déclaré Aldo. «Il est difficile de penser à arrêter un combat pour le titre. S’il s’arrêtait tôt, tout le monde en parlerait. Je n’étais pas sorti à aucun moment. Je suis descendu et j’ai essayé de récupérer. Tous ceux qui y pénètrent ou ceux qui ont déjà été renversés savent comment le corps réagit. Vous ralentissez, c’est un fait. Les combattants qui disent que cela aurait dû être arrêté plus tôt se moquent d’eux-mêmes. Vous ralentissez, vous essayez de bouger, mais c’est complètement différent.

«Pour moi, l’arbitre a fait un excellent travail. Être frappé une ou deux fois de plus ne fera aucune différence dans votre vie. Vous êtes prêt à le faire. Et si l’arbitre ne s’arrête pas là, je récupère et décroche un bon qui l’assomme? Chaque arbitre se rend dans nos vestiaires avant le combat pour passer outre les règles, et je leur dis toujours de ne pas arrêter le combat, seulement si je n’ai aucune réaction. Tant que je me bats, laissez-moi entrer. Cela fait partie du sport. «

Malgré la fin du combat, Aldo se dit également satisfait de sa performance, qui pourrait marquer sa dernière offre pour l’or à l’UFC.

«Nous nous sommes battus intelligemment pendant deux tours», a déclaré Aldo. «Quand je suis revenu au quatrième, je ne sais pas pourquoi j’ai encore changé de stratégie. J’aurais dû le garder, contrôler la distance, mais c’est son mérite d’imposer son rythme, d’avancer et de contrôler jusqu’à la cinquième. Nous avons pensé à nous battre [the way I did in round one], mais il a enchaîné un bon coup de poing, et je suis descendu et je suis resté là pendant un moment en essayant de récupérer et je n’ai pas pu me battre jusqu’à la fin.

« Mais, comme je l’ai dit, je suis très heureux », a ajouté Aldo. «J’ai pu réussir des coups de pied, j’ai pu réussir des coups de poing. Je pense que j’aurais dû faire plus de combinaisons avec mes mains. Je pense que c’était une bonne performance malgré tout. Je pense que c’est plus de ses mérites de pouvoir neutraliser certains domaines que nous avions en tête que de ne pas faire quelque chose. «

