Junior dos Santos ne semble pas être d’accord avec la plupart des fans pour savoir qui est le coupeur le plus dur dans la division des poids lourds de l’UFC.

Tout le monde sait qu’un combat de poids lourds peut se terminer en un seul coup de poing avec toute la puissance dont ils disposent. Pour de nombreux fans, ils considèrent Francis Ngannou comme le puncheur le plus dur compte tenu de tous les KO qu’il possède.

Pourtant, pour dos Santos, il dit que Ngannou frappe fort mais n’est pas le plus dur des poids lourds. Au lieu de cela, c’est le champion, Stipe Miocic et «Cigano» pense que Miocic n’obtient pas beaucoup de respect pour cela.

«Et bien tout le monde sait que Ngannou frappe très fort et a beaucoup de puissance KO. Il a de longs bras mais je ne pense pas. Le frappeur le plus dur de ma vie est Stipe Miocic. Il frappe très fort », a déclaré Junior dos Santos sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Tout le monde sait que Ngannou a beaucoup de puissance et surtout quand il est capable de se connecter avec de bons coups de poing à cause des bras longs. Dans notre combat, j’ai payé un prix élevé pour l’erreur que j’ai commise. J’ai vu l’opportunité et j’ai lancé un dessus droit très fort et je l’ai raté et il a pu connecter un crochet juste après cela. Le gars est une bête comme tout le monde le sait, mais il a beaucoup de limites.

Junior dos Santos cherche à briser sa séquence de deux défaites lorsqu’il affrontera Jairiznho Rozenstruik à l’UFC 252. C’est une chute très intéressante avec les deux hommes croyant qu’ils peuvent obtenir une victoire par arrêt.

Stipe Miocic, quant à lui, sera en tête d’affiche de la carte UFC 252 dans son combat de trilogie contre Daniel Cormier. S’il gagne samedi soir, beaucoup le verront comme le plus grand poids lourd de tous les temps. Et, selon dos Santos, c’est aussi le perforateur le plus dur chez les poids lourds.

Que pensez-vous de Junior dos Santos disant que Stipe Miocic est le puncheur le plus dur qu’il a combattu?