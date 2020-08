Le cinquième épisode de Just Scrap Radio sur BJPENN.com avec Cole Shelton est ici avant l’UFC Vegas 6.

L’hôte Cole Shelton est d’abord rejoint au 10e rang des poids lourds, Alexey Oleynik (1:38). Ensuite, 14e classé poids léger, Beneil Dariush arrive (14:22). Puis, poids léger UFC, Scott Holtzman (31:03) rejoint le programme. Enfin, huitième poids coq, Yana Kunitskaya (49:21) est la dernière invitée de l’épisode.

Alexey Oleynik est le premier invité de l’épisode cinq à avoir un aperçu de sa note de l’événement principal de l’UFC Vegas 6 contre Derrick Lewis. Le Russe explique pourquoi il a demandé à l’UFC ce combat et où une victoire le place dans la division. Oleynik récapitule également sa victoire sur Fabricio Werdum et ce que cela a fait pour son héritage. Il parle ensuite de sa carrière, où il va pour la victoire numéro 60 et pour combien de temps il pense continuer à se battre.

Beneil Dariush rejoint ensuite le programme pour prévisualiser son affrontement à l’UFC Vegas 6 contre Scott Holtzman. Dariush explique pourquoi il ne combat pas un adversaire classé après sa victoire KO sur Drakkar Klose. Il discute ensuite de l’état de la division des poids légers et de sa volonté de rester actif et de la recherche d’un autre combat en 2020. Il conclut en parlant de sa séquence de quatre victoires consécutives et du long chemin qu’il a parcouru après deux ans sans victoire.

Scott Holtzman vient parler de l’opportunité de combattre Beneil Dariush. Holtzman vient de remporter une grosse victoire sur Jim Miller, donc il sait qu’une victoire sur Dariush lui donnera un numéro à côté de son nom et la chance de combattre les gars classés ensuite. Il explique ensuite comment il battra Dariush et qui il veut ensuite s’il lève la main samedi soir.

Yana Kunitskaya est la dernière invitée de l’émission à parler de son combat le 8 août à l’UFC Vegas 6. Elle était censée affronter Ketlen Vieira, mais elle prend maintenant la remplaçante à court préavis, Julija Stoliarenko. L’interview a eu lieu alors qu’elle était censée affronter Vieira, mais la Russe explique pourquoi elle doit gagner après sa défaite contre Aspen Ladd, et combien de victoires pour un titre elle est. Elle parle également de sa relation avec Thiago Santos et du fait qu’être avec lui n’a fait qu’ajouter à sa motivation.

