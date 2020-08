Image: @UFC sur Instagram

Le champion intérimaire des poids légers de l’UFC, Justin Gaethje, vend aux enchères son kit de combat et les gants du combat de Tony Ferguson pour collecter des fonds pour son cousin malade.

Gaethje est allé sur son Instagram jeudi pour partager un article sur son cousin Jonathan, qui a besoin d’un traitement spécialisé. La famille de Gaethje a récemment lancé un GoFundMe pour Jonathan et maintenant Gaethje va encore plus loin, car il vend maintenant aux enchères son kit de combat et les gants de sa victoire au cinquième tour TKO contre Ferguson à l’UFC 249.

*** LIEN IN BIO Ma cousine Jona a besoin de notre aide. En 2014, la famille de ma tante a découvert qu’il souffrait de malnutrition et d’abus extrêmes après le décès de sa mère au Ghana, en Afrique. Ils ont commencé à s’occuper de lui à l’âge de 14 mois parce qu’il n’y avait personne d’autre pour lui. Ils sont tombés amoureux de Jona et ne pouvaient pas imaginer la vie sans lui. Alors ils l’ont adopté quand il avait 2 ans. Le traumatisme de son enfance a causé de graves dommages psychologiques qui l’ont conduit à développer et à recevoir un diagnostic de trouble de l’attachement réactif (RAD), de trouble de dérégulation de l’humeur perturbatrice (DMDD), de trouble de stress post-traumatique (SSPT) et de problèmes cognitifs, et avec cela, il souffre également d’autisme et de TDAH. Notre famille a tenté de lui obtenir de l’aide dans le cadre de programmes de thérapie et de traitement après des explosions répétées avec lui menaçant de se blesser, étant violent envers les autres et les animaux, brisant des objets et devant appeler les services d’urgence pour l’aider à le calmer; cependant, il souffre toujours de ces handicaps après être rentré de l’hôpital. Après ces explosions, il agit comme si tout allait bien, et il pleure et pleure et il dit qu’il ne sait pas pourquoi il se sent comme ça. Et il veut être heureux. Il vient de fêter son 8e anniversaire le 17 juin et nous devons recueillir 144 000 $ (le traitement spécialisé pour la RAD coûte 8 000 $ par mois pendant 18 mois) afin qu’il puisse obtenir le traitement spécialisé dont il a vraiment besoin et qu’il mérite. La RAD non traitée peut conduire les personnes diagnostiquées à aller en prison ou dans la rue et entraîner des taux de suicide plus élevés. Jonathan est une lumière si brillante dans nos vies et pour ceux qui ont appris à le connaître, mais ces conditions le poussent à agir hors de son caractère de manière nuisible pour lui-même, sa famille et ses pairs. Nous aimons Jonathan et avons vraiment besoin de votre aide pour lui offrir le traitement dont il a besoin afin qu’il puisse être heureux et ne pas avoir peur ou être stressé lorsque quelqu’un lui montre de l’affection. Alors, pensez à faire un don. Tout aide. Jonathan mérite une chance avant qu’il ne soit trop tard. Merci à tous ceux qui accueillent ou adoptent des enfants et leur témoignent un amour inconditionnel.

Justin Gaethje 6 août 2020