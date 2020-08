Tout comme le premier spectacle de dimanche, la deuxième étape du double titre post-pandémique de RIZIN a comporté une série de finitions en temps fort à Yokohama, au Japon, et a finalement couronné Kai Asakura le roi des poids coq.

Avec la division de 135 livres sans champion après la signature de Manel Kape avec l’UFC, Asakura a affronté Hiromasa Ougikubo dans l’attraction de tête d’affiche de RIZIN 23 et a finalement mis la main sur l’or.

Après avoir éliminé Kyoji Horiguchi, alors champion, lors d’un combat sans titre en 2019, puis avoir échoué lors de son premier combat pour le titre contre Manel Kape quatre mois plus tard, Asakura a réalisé une performance sans faille contre Ougikubo lundi.

Asakura a ouvert le combat avec des coups précis sur le corps avant de le blesser avec un uppercut. La séquence de finition a commencé par un autre uppercut au menton qui reliait au ras de l’ancien champion de Shooto et du vétéran de The Ultimate Fighter, et cette fois Asakura a maintenu la pression en connectant un genou sautant et une paire de coup de pied de football pour réclamer la victoire – et la ceinture .

Yuki Motoya a eu des finitions lisses dans sa bobine de point culminant dans le passé, comme des ciseaux aux jambes et des étrangleurs de dormeur, et a ajouté un autre arrêt à son CV dans l’événement co-principal de RIZIN 23.

Après être resté debout la majeure partie du match, Motoya a saisi l’occasion après que Uoi se soit déséquilibré pendant un bref moment lors d’un échange de temps lors du dernier tour, sautant la garde dès qu’il avait un bras sous le menton d’Uoi et le forçant finalement à taper sur une guillotine.

Motoya, qui a eu une incroyable course de 15-1-0-1 entre 2013 et 2018 avant un dérapage inconfortable de 0-3 en 2019, est maintenant sur une séquence de deux combats après une décision sur Takafumi Otsuka sous la bannière DEEP en mars et le Soumission de lundi à Yokohama.

Le nouveau venu de RIZIN poids plume Yutaka Saito a marqué un KO vicieux pour passer à 18-4-2 en tant que professionnel et mettre fin à Kazumasa Majima invaincu depuis six ans dans le circuit asiatique.

Majima a tiré pour un retrait de trop loin, permettant à Saito de faire un pas en arrière et de tirer un coup de pied de football vicieux qui connectait la couleur. Saito a procédé à la pose de quelques coups de pied de football supplémentaires suivis d’un trio de genoux à la tête jusqu’à ce que l’arbitre arrête finalement le combat moins de 30 secondes après le début de la deuxième strophe.

Le champion intérimaire des poids mouches DEEP Makoto Takahashi a également fait une déclaration lors de ses débuts promotionnels contre Seiichiro Ito. En entrant sur le ring de RIZIN pour la première fois en tant que pro 10-1-1 avec une douzaine de décisions, «Shinryu», 20 ans, a marqué son premier résultat en MMA avec style, attrapant Ito en plein vol avec un étranglement à guillotine après un genou volant. tente de s’améliorer à 5-0 depuis sa seule défaite en avril 2018.

Au début de la partie MMA de la carte, Jin Aoi a obtenu une autre séquence de victoires en battant l’ancien détenteur du titre léger du championnat ONE par décision dans un combat poids plume, tandis que Tatsuki Saomoto a arrêté Yusaku Nakamura avec des coups de poing au premier tour pour passer à 15-2 dans le sport.