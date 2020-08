Image via @ trailblaze2top

Le prétendant poids moyen de l’UFC, Kevin Holland, a annoncé son prochain combat contre «The Dentist» Darren Stewart avec une visite au bureau de son dentiste.

Holland s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il combattra Stewart lors de la carte UFC Fight Night le 19 septembre à l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada. La tête d’affiche de cet événement a été officiellement annoncée ce week-end par l’UFC alors que les prétendants poids welter Colby Covington et Tyron Woodley se rencontreront dans un match de rancune en cinq rounds. Jetez un œil à Holland annonçant son combat sur Twitter contre Stewart, également connu sous le nom de «The Dentist».

Big Mouth AKA Smack Man et le dentiste…. https://t.co/DLK13w09UE #ufc #callbigmouth @ko_reps pic.twitter.com/wevboA4M4G – Kevin Holland (@ Trailblaze2top) 24 août 2020

Combattants MMA, prenez note. C’est ainsi que vous annoncez un combat. Et merci au manager des Pays-Bas, Oren Hodak, d’avoir participé à l’amusement. C’est ainsi que vous construisez un public pour votre combat. De plus, vous devez donner à Holland et à sa direction le mérite d’avoir obtenu le match qu’il voulait. Il voulait combattre Stewart et l’UFC a pu mettre en place le combat.

Holland (18-5) est rapidement devenu un favori des fans de l’UFC avec ses performances impressionnantes à l’intérieur de la cage. Depuis son arrivée à l’UFC après un passage réussi dans la deuxième saison de la série Contender de Dana White, Holland a accumulé un solide dossier de 5-2 dans l’Octogone. Lors de ses deux derniers combats, il a remporté des victoires consécutives à élimination directe contre Anthony Hernandez et Joaquin Buckley, ce dernier lui rapportant 50 000 $ pour «Performance of the Night».

Stewart (12-5, 1 NC) a été sur une lancée, remportant ses trois derniers combats dans l’Octogone avec une défaite dans un combat de Cage Warriors mélangé. Dans l’ensemble, il ne porte qu’un record de 5-5, 1 NC à l’UFC . Cependant, il est allé 5-3 depuis son passage au poids moyen en 2017. Lors de son dernier combat, il a tapé sur Maki Pitolo pour gagner un bonus de 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Selon vous, qui gagne, Kevin Holland ou Darren Stewart?