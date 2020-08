Suite à la perte tragique de son père en raison de complications liées au COVID-19, le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov se tourne vers le MMA pour l’aider à traverser une période difficile, et dit qu’il y a un combat que son père aurait aimé qu’il mène avant qu’il prend sa retraite.

S’adressant aux journalistes en Russie à l’annonce de sa propre promotion MMA, MMA Global, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a admis que la possibilité de prendre sa retraite lui avait traversé l’esprit suite au décès de son père, Abdulmanap, en juillet , mais a déclaré que sa réservation de combat avec Justin Gaethje, ainsi que la nécessité de garder son esprit actif, signifiaient qu’il avait décidé de poursuivre sa carrière de combattant.

«J’avais des opinions différentes sur la retraite, mais j’ai déjà un combat», a expliqué Nurmagomedov dans une interview traduite du russe. «J’ai bientôt 32 ans, je suis déjà un vétéran de ce sport. Je suis à l’UFC depuis plus de huit ans. Maintenant, je veux me battre (et) être occupé avec quelque chose. Le régime m’aide à me distraire.

Nurmagomedov devrait affronter le champion par intérim Justin Gaethje dans un combat d’unification du titre léger à l’UFC 254 le 24 octobre, mais le Russe invaincu a déclaré que la perspective d’affronter l’ancien champion des poids moyens et welters de l’UFC, Georges St-Pierre, en est une qui aurait signifié beaucoup pour son père, et signifie donc aussi beaucoup pour lui.

«C’est un combat entre mes rêves et mon père», a-t-il expliqué. «Le temps presse, St-Pierre a 40 ans l’année prochaine, il doit décider si on va se battre ou non.

Si St-Pierre est enthousiaste, Nurmagomedov a déclaré qu’un combat avec «Rush» l’emporterait sur tout autre combat potentiel que l’UFC pourrait mettre sur la table, y compris un match revanche avec Conor McGregor ou un combat avec l’homme qu’il a déjà signé pour affronter cinq fois, Tony Ferguson.

«Si (St-Pierre) revient à l’UFC et accepte de me battre, je le combat», a déclaré Nurmagomedov. « Pourquoi? Parce que la dernière fois qu’il a perdu, c’était en 2007. Ma carrière a commencé en 2008. Ensemble, nous sommes invaincus depuis 25 ans. Je parle en termes de temps, pas de combats. Je ne pense pas que l’UFC aura une autre chance de se battre comme ça, certainement pas dans les 10 prochaines années. Alors, Georges St-Pierre est le suivant. Sinon, laissez Conor battre (Dustin) Poirier ou que Tony le batte, alors je les combattrai. «

Nurmagomedov a également révélé que l’UFC semble être ouvert à l’idée et a déclaré que la promotion était prête à conclure un accord avec St-Pierre (26-2 MMA, 20-2 UFC) à la suite du combat du Russe avec Gaethje.

«Si je battais Gaethje, alors en avril, je pourrais combattre St-Pierre», a-t-il déclaré. «(L’UFC) m’a dit qu’ils négocieraient avec St-Pierre.

En attendant, Nurmagomedov concentre son attention sur Gaethje, mais admet que l’ombre de la mort de son père plane toujours alors qu’il se prépare pour sa prochaine défense de titre.

«Cela, bien sûr, me dérange, je pense à lui», dit-il. «Peut-être que ces sentiments vont m’amener à un nouveau niveau (et) me rendre plus fort.»

Un combat que Nurmagomedov ne poursuivra pas, cependant, est un combat croisé avec Floyd Mayweather, le Russe révélant qu’il y a toujours un intérêt du côté de Mayweather. Mais il a déclaré qu’il valorisait sa relation avec l’UFC au cours de l’énorme salaire qu’il recevrait probablement pour affronter la superstar de la boxe 50-0.

«On me propose toujours un combat avec Mayweather, malgré le contrat avec l’UFC», a-t-il révélé. «Ils sont même prêts à payer toutes les pénalités, car l’UFC devra poursuivre en justice. … Mais j’ai un contrat avec l’UFC, et c’est plus important que l’argent.