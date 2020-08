Les classements des 50 meilleurs combattants du jeu dans le prochain jeu vidéo EA Sports UFC 4 ont été dévoilés.

Les itérations précédentes du jeu utilisaient le système de notation plus familier sur une échelle de 1 à 100. L’ancien champion Demetrious Johnson était en tête du classement général d’EA Sports UFC 3 avec une note de 93,5. L’UFC 4 utilisera à la place un système d’étoiles, classant les combattants sur une échelle de 1 à 5 étoiles.

Cette année, les fans trouveront les champions actuels Amanda Nunes, Jon Jones, Khabib Nurmagomedov et Valentina Shevchenko au sommet de la liste avec des notes 5 étoiles parfaites.

Les champions actuels Israel Adesanya, Zhang Weili, Stipe Miocic et Kamaru Usman, ainsi que les anciens champions Henry Cejudo et Georges St-Pierre, complètent le top 10, qui ont tous obtenu 4,5 étoiles.

En plus de leur note globale par étoiles, chaque combattant détient une note individuelle pour sa frappe, son jeu au sol et sa santé.

Voici les 50 meilleures notes actuelles:

Amanda Nunes – Poids coq – ★★★★★

Jon Jones – Poids lourd léger – ★★★★★

Khabib Nurmagomedov – Léger – ★★★★★

Valentina Shevchenko – Poids mouche – ★★★★★

Henry Cejudo – Poids coq – ★★★★ 1/2

Israël Adesanya – Poids moyen – ★★★★ 1/2

Zhang Weili – Poids de paille – ★★★★ 1/2

Stipe Miocic – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Georges St-Pierre – Poids welter – ★★★★ 1/2

Kamaru Usman – Poids welter – ★★★★ 1/2

Demetrious Johnson – Poids mouche – ★★★★ 1/2

Alexandre Volkanovski – Poids plume – ★★★★ 1/2

Max Holloway – Poids plume – ★★★★ 1/2

Jorge Masvidal – Poids welter – ★★★★ 1/2

T.J Dillashaw – Poids coq – ★★★★ 1/2

Daniel Cormier – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Rose Namajunas – Poids de paille – ★★★★ 1/2

Justin Gaethje – Léger – ★★★★ 1/2

Petr Yan – Poids coq – ★★★★ 1/2

Conor McGregor – Léger – ★★★★ 1/2

Deiveson Figueiredo – Poids mouche – ★★★★ 1/2

Francis Ngannou – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Cris Cyborg – Poids plume – ★★★★ 1/2

Tony Ferguson – Léger – ★★★★ 1/2

Joanna Jedrzejczyk – Poids de paille – ★★★★ 1/2

Marlon Moraes – Poids coq – ★★★★ 1/2

José Aldo – Poids coq – ★★★★ 1/2

Tyron Woodley – Poids welter – ★★★★ 1/2

Robert Whittaker – Poids moyen – ★★★★ 1/2

Glover Teixeira – Poids lourd léger – ★★★★ 1/2

Yoel Romero – Poids moyen – ★★★★ 1/2

Jessica Andrade – Poids de paille – ★★★★ 1/2

Aljamain Sterling – Poids coq – ★★★★ 1/2

Curtis Blaydes – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Alistair Overeem – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Caïn Velasquez – Poids lourd – ★★★★ 1/2

Joseph Benavidez – Poids mouche – ★★★★ 1/2

Ronaldo Souza – Poids moyen – ★★★★ 1/2

Holly Holm – Poids coq – ★★★★ 1/2

Colby Covington – Poids welter – ★★★★ 1/2

Léon Edwards – Poids welter – ★★★★ 1/2

Rafael Dos Anjos – Poids welter – ★★★★ 1/2

Dustin Poirier – Léger – ★★★★

Ronda Rousey – Poids coq – ★★★★

Tatiana Suarez – Poids de paille – ★★★★

Cody Garbrandt – Poids coq – ★★★★

Dominick Reyes – Poids lourd léger – ★★★★

Anthony Johnson – Poids lourd léger – ★★★★

Paulo Costa – Poids moyen – ★★★★

Darren Till – Poids moyen – ★★★★

Les autres caractéristiques attendues incluent: un mode carrière révisé; des mécanismes de retrait et un système de soumission; commentaire de Daniel Cormier et Jon Anik; et de nouveaux environnements de combat tels que l’UFC APEX, «The Backyard», «Action Avenue» et l’arène «The Kumite» du film Bloodsport.

L’ensemble du jeu devrait arriver sur les tablettes et les plateformes numériques le 14 août.