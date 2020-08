Image via @khabib_nurmagomedov sur Instagram

Le roi des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, reviendra dans l’Octogone le 24 octobre pour un combat d’unification du titre avec Justin Gaethje.

La lutte pour le titre très attendue servira de premier concours à Khabib depuis la mort tragique de son père Abdulmanap.

«The Eagle» entrera dans l’UFC 254 avec un record professionnel parfait de 28-0. Lors de son dernier effort à l’UFC 242, Khabib Nurmagomedov a remporté une victoire par soumission au troisième tour contre Dustin Poirier. Cette victoire a été précédée d’une victoire par soumission sur Conor McGregor à l’UFC 229.

Pendant ce temps, Justin Gaethje (22-2 MMA) entrera à l’UFC 254 sur une séquence de quatre victoires consécutives, sa dernière étant une victoire de TKO sur Tony Ferguson à l’UFC 249. Les quatre victoires les plus récentes de «The Highlight» sont venues sous forme de arrêt, y compris des victoires sur Edson Barboza, James Vick et Donald Cerrone.

Alors que Khabib Nurmagomedov a été relativement silencieux sur les médias sociaux ces dernières semaines, le Russe invaincu a récemment fourni aux fans de combat la mise à jour suivante sur Instagram.

«11 semaines avant le combat, tout semble se dérouler comme prévu, pas un jour sans beaux-arts. Rendez-vous à l’UFC 254. »

Khabib Nurmagomedov a déclaré qu’il prévoyait de traîner Justin Gaethje dans l’océan le plus profond et de le noyer le 24 octobre. Il reste à voir si « The Eagle » pourra ou non garder son dossier parfait sous contrôle.

Qui choisissez-vous pour gagner le très attendu combat au titre des poids légers de l’UFC 254 en octobre entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje? Partagez vos réflexions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 9 août 2020